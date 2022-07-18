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【睡眠窒息症】打鼻鼾等於患睡眠窒息症？　1分鐘自測患病風險

醫生診症室 18:45 2022/07/18

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1分鐘自測患睡眠窒息症的風險。

睡覺打鼻鼾除了會影響枕邊人，也可能是健康警號，有機會是患上睡眠窒息症。消委會曾指出，本港約有4%男士、2%女士及2%兒童患有此睡眠窒息症，其中又以男性較女性高危，男性以中年以上人的患者居多。此症有機會增加罹患冠心病、中風的風險，危及性命。

想知道自己患上睡眠窒息症的風險有多高？不妨參考「阻塞性睡眠窒息症」（Obstructive Sleep Apnea）專門網站「StopBang.ca」一份風險評估的問題作參考：

  • 你打鼾的聲音大嗎？（隔著門也聽到，或枕邊人會因你晚上打鼾而用手肘撞你）
  • 你是否在白天都經常感到疲累或想睡覺？
  • 有其他人觀察到你在睡眠時中止呼吸嗎？
  • 你有高血壓，或正在接受高血壓治療嗎？
  • 你的BMI（身高體重指數）超過30嗎？
  • 你年過50歲嗎？
  • 你的頸圍超過15.7吋（40cm）嗎？
  • 你是男性嗎？

以上8條問題中，答「是」的數目如有5至8題，患上阻塞性睡眠窒息症的風險則屬於「高」；如有3至4題答「是」，為「中」風險；如只有1至2題答是，則屬「低」風險。

有鼻鼾不等於患睡眠窒息症

本港呼吸系統科專科李明生醫生曾受訪指出，有鼻鼾並不等於患上睡眠窒息症。而睡眠窒息症與普通鼻鼾的最大分別，在於睡眠窒息症會有嚴重鼻鼾，且鼻鼾聲突然終止，呼吸間歇停頓，與此同時伴隨以下徵狀：

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李明生引述研究指，在年輕患者中，睡眠窒息是高血壓的主要成因之一，長期有睡眠窒息症，而沒有控制導致血壓長期偏高，可導致心肌肥大，冠心病，甚至中風。

現時有不少人在坊間購買「鼻膠」止鼻鼾，李醫生認為，基於每個人的呼吸道結構各異，效果視乎呼吸道阻塞位置及缺氧的情況而言。但現時沒有確實證據指「鼻膠」可以減輕睡眠窒息症。

睡眠窒息症患者應接受檢查，由醫生及早找出嚴重打鼻鼾因由，對症下藥，就能夠避免由睡眠窒息症引致的風險問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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