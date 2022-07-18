【DSE2022】文憑試周三放榜　司局長及大學校長為考生打氣　

▲ 陳茂波昨日到訪正生書院，為DSE考生打氣。（陳茂波Facebook圖片）

2022年中學文憑試（DSE）本周三（20日）放榜，財政司司長陳茂波、教育局局長蔡若蓮、香港都會大學校長林群聲等分別拍片或撰文為考生打氣。

陳茂波昨日到訪正生書院，除了為DSE考生打打氣，更與學生談天說地，分享各自喜歡的一本書、一句詩，每人都以一個字表達當刻的心情：有人想起最信任的好朋友名字，也有人留下對未來的祝願。陳茂波說，許多應屆考生難免會有些緊張，甚至心情忐忑最後，但他認為，考試成績或許影響當下，卻不足以定義未來。

人生總有高低起伏，相信自己、堅定信念，持之以恆走好每一步，總能開創屬於自己的天地。

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教育局局長蔡若蓮則以《跨越文憑試 再創新里程》撰文，她讚賞應屆考生克服種種困難、堅持學習，並全力以赴完成文憑考試，展現不屈不撓的精神和毅力，認為考生無論成績如何，努力已經得到肯定。她又說，深信「條條大路通羅馬」，只要考生有奮發向上的心志，願意不斷努力，懂得靈活應變，無論要按原訂路線出發，抑或另覓出路，同樣可以踏上成功路。蔡若蓮又祝願考生各展所長，鵬程萬里，「未來為國家、香港和自己再創新里程！」

文化體育及旅遊局局長楊潤雄就以「新」字勉勵考生。他說，放榜後又是另一新的階段，大家將展開人生新一頁，當中充滿多姿多彩的新意，他亦剛剛於轉換新的工作崗位，願與各位同學共勉之。

民政及青年事務局局長麥美娟為DSE考生送上「堅」字，「立志欲堅不欲銳，成功在久不在速。」她說，無論成績好與壞，不論繼續升學或投身社會，工作要取得成功必須要有堅定的意志及堅強的毅力，相信應屆文憑試考生都能夠堅定自己的信念，勇於面對未來的挑戰，持之以恆，為理想努力奮鬥。

財政司副司長黃偉綸就送上「毅」字，盼望同學們也能成為「人生的毅行者」。他說，無論放榜成績如何，都只是人生一個小小的中途站，前方還有漫長的障礙賽，盼望同學們作為同行者，可以互相鼓勵和扶持。他相信，只要信心堅定，做足準備，向著目標努力進發，定能乘風破浪，迎來豐碩的人生。

林群聲則為考生拍攝打氣短片，他鼓勵考生放鬆心情，迎接未來的挑戰。他在片中形容，漫長的人生就如跑馬拉松，DSE只是其中一場賽事，一次成敗不能代表全部，

你自己嘅人生由你自己話事。未來前路充滿各式各樣挑戰及抉擇，只要時刻保持正面樂觀的心態，敢於嘗試、探索，勇於克服困難，相信大家一定能找到合適方向，朝理想目標繼續進發。

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責任編輯：黃悅晴