  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 19:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【交通意外】大老山隧道往沙田方向兩車相撞釀1死　現場交通非常擠塞

社會 19:00 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

大老山隧道往沙田方向兩車相撞釀1傷。（Facebook 香港突發事故報料區）

大老山隧道發生嚴重交通意外。警方今日（18日）傍晚5時47分接報，指在大老山隧道往沙田方向，一輛白色私家車與一輛Tesla相撞，私家車司機重傷昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，惜終告不治。

【19:00】

據Google地圖顯示即時路況，駕駛人士可改用尖山隧道往沙田，現時行車暢順。可是獅子山隧道入沙田方向，以及大老山隧道入沙田方向，目前仍然非常擠塞。

九巴宣布，受大老山隧道管道意外影響，觀塘繞道、觀塘道、新清水灣道一帶交通嚴重擠塞，途經班次或有延誤。

【18:45】

運輸署表示，因交通意外，大老山隧道（往沙田方向）的管道快線仍然封閉。駕駛人士只可使用慢線行車。現時在大老山隧道（往沙田方向）的車龍龍尾已到觀塘繞道近觀塘渡輪碼頭、觀塘道近牛頭角港鐵站及新清水灣道近順利紀律部隊宿舍。現時上址交通非常擠塞。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【野豬出沒】受傷野豬誤闖西灣河救護站　漁護署職員圍捕野豬被撞倒
今日 13:32
【野豬出沒】受傷野豬誤闖西灣河救護站　漁護署職員圍捕野豬被撞倒
【暴動開審】涉尖沙咀暴動8人受審　控方指事發時約2000名示威者聚集
今日 14:55
【暴動開審】涉尖沙咀暴動8人受審　控方指事發時約2000名示威者聚集
【門票騙案】涉訛稱代訂迪士尼年票及酒店套票　34歲女文員被控還押10月再訊
今日 17:01
【門票騙案】涉訛稱代訂迪士尼年票及酒店套票　34歲女文員被控還押10月再訊
【夾公仔機】夾公仔機毋須領娛樂場所牌照　律政司上訴指屬娛樂成分兼惹人群聚集
今日 17:08
【夾公仔機】夾公仔機毋須領娛樂場所牌照　律政司上訴指屬娛樂成分兼惹人群聚集
【戰時炸彈】啟德地盤發現懷疑戰時炸彈　消息指查實為地盤機器組件
今日 18:31
【戰時炸彈】啟德地盤發現懷疑戰時炸彈　消息指查實為地盤機器組件

你可能感興趣

【野豬出沒】受傷野豬誤闖西灣河救護站　漁護署職員圍捕野豬被撞倒
今日 13:32
【野豬出沒】受傷野豬誤闖西灣河救護站　漁護署職員圍捕野豬被撞倒
【暴動開審】涉尖沙咀暴動8人受審　控方指事發時約2000名示威者聚集
今日 14:55
【暴動開審】涉尖沙咀暴動8人受審　控方指事發時約2000名示威者聚集
【門票騙案】涉訛稱代訂迪士尼年票及酒店套票　34歲女文員被控還押10月再訊
今日 17:01
【門票騙案】涉訛稱代訂迪士尼年票及酒店套票　34歲女文員被控還押10月再訊
交通事故 Tesla 港鐵 沙田 觀塘 運輸 港鐵 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌
17:35 2022/07/16
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌