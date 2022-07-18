【交通意外】大老山隧道往沙田方向兩車相撞釀1死　現場交通非常擠塞

▲ 大老山隧道往沙田方向兩車相撞釀1傷。（Facebook 香港突發事故報料區）

大老山隧道發生嚴重交通意外。警方今日（18日）傍晚5時47分接報，指在大老山隧道往沙田方向，一輛白色私家車與一輛Tesla相撞，私家車司機重傷昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，惜終告不治。

【19:00】

據Google地圖顯示即時路況，駕駛人士可改用尖山隧道往沙田，現時行車暢順。可是獅子山隧道入沙田方向，以及大老山隧道入沙田方向，目前仍然非常擠塞。

九巴宣布，受大老山隧道管道意外影響，觀塘繞道、觀塘道、新清水灣道一帶交通嚴重擠塞，途經班次或有延誤。

【18:45】

運輸署表示，因交通意外，大老山隧道（往沙田方向）的管道快線仍然封閉。駕駛人士只可使用慢線行車。現時在大老山隧道（往沙田方向）的車龍龍尾已到觀塘繞道近觀塘渡輪碼頭、觀塘道近牛頭角港鐵站及新清水灣道近順利紀律部隊宿舍。現時上址交通非常擠塞。

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記者：黃穎津