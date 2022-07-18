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【23條立法】李家超：要令這條法律能處理可預見的國安風險　一定符合《基本法》

政治 18:50 2022/07/18

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特首李家超。（陳國峰攝）

特首李家超今出席由全國港澳研究會舉辦的專題研討會後見記者時稱，國家主席習近平的重要講話，將會是特區政府五年施政的大方向和指導。

李家超預告，有關《施政報告》的公眾諮詢很快展開，會聆聽各界意見，將不同意見歸納為其施政目標，以達成習近平提出的四個要求，以及幫助青少年發展。

被問到《基本法》23條立法時間表，李家超稱，正進行全面的法律研究，亦參考不同地方有關國安的法律，強調就23條立法，定要令其處理到可預見、想象的國家安全風險，且一定會符合《基本法》。

行政會議召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀。（陳國峰攝）

行政會議召集人葉劉淑儀今被問及23條立法保釋門檻和陪審團安排時稱，立法時要研究新國際形勢和參考外國的法例，她形容，港區國安法的條款，已經成為國安條例的新標準，相信很多條例都會跟隨。

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責任編輯：林曉君

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