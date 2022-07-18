【三生有幸】李龍基開騷少妻後台打氣　陳浩德葉振棠太空衣上台

▲ 李龍基獲太太打氣。

葉振棠、李龍基、陳浩德《三生有幸經典演唱會2022》一連三場周日晚圓滿落幕，全場爆滿。不少圈中好友亦有現身撐場：包括白韻琴、區瑞強、米雪、劉錫賢、湯鎮業、梅小青、殿堂級填詞人鄭國江等，李龍基的少妻亦親到後台打氣。

過往由於疫情而停辦三年的演唱會得以重啟，三位小生一直非常期待，笑言：「疫情期間太得閒，不過當然有保持住練歌及操Fit，以及為演唱會重啟作準備，希望有新鮮嘢帶俾大家。」

▲ 三位小生科幻造型。

三位小生除了分別唱出一連串經典粵語、國語及英文經典歌曲，更合體帶來數首合唱歌。而三位小生早前預告的驚喜環節莫過於開場時的勁爆造型，三人出場時身穿全套閃光太空衣，充滿未來感，並以《天籟》及《Dancing on the moon》作開場，把全場氣氛推至高峰。

葉振棠唱出特意為今次演唱會準備的《可可托海的牧羊人》，嬴得全場掌聲。他道：「現在年輕一輩音樂人的實力不容忽視，不少新興作品於網上的收聽率均非常厲害，動不動就過千萬點擊，所以我都要緊貼潮流，並挑戰一下自己。」

李龍基除了唱出一連串經典金曲外，更向觀眾們展示他精湛的舞技，不少歌曲均加入了Cha Cha 元素，非常落力。陳浩德則為觀眾們送上《勁草嬌花》、《海韻》、《禪院鐘聲》等經典名曲，而除了粉絲外，他在大埔林村的一眾親朋好友亦到場支持。

此外，適逢香港明愛邁向七十周年，香港明愛一直服務社會，三位小生亦特別希望藉演唱會向香港明愛致敬，為大家帶來經典好音樂，藉著歌曲一同懷緬香港樂壇的光輝歲月，並用歌聲傾訴出香港的獅子山下精神。

最新影片：