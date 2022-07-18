【中秋2022】1957 & Co推雙黃白蓮蓉月餅禮盒　早鳥七折＋會員買二送一優惠

▲ 1957 & Co. 今年推出月餅禮盒。（圖片由品牌提供）

中秋將至，本地餐飲集團1957 & Co.今年推出月餅禮盒，讓大家共慶佳節團圓，雙黃白蓮蓉月餅由香港製造，再配搭禮盒，送禮自用皆可。

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米芝蓮名廚用上寸三蓮和鹹蛋黃打造月餅，每一件月餅均以人手搓製，入爐後再控制爐溫多重烘焗，製作出餅皮金黃、蓮蓉清香幼滑、蛋黃鹹香的月餅。

價錢：$428一盒

早鳥優惠：2022年8月9日或之前七折優惠

1957 & Co.會員專享優惠：買二送一

禮券售賣地點：1957 & Co.旗下全線餐廳（包括十里洋場、家上海、安南、權八、竹日本料理、北海丼、Mango Tree、Mango Tree Kitchen、PaperMoon）及1957 & Co.網店

換領日期：2022年8月12至9月8日

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責任編緝：蕭雅文