【港版Tinder詐騙王】31歲港女戀上「賭王私生子」　墮網戀騙局失56萬元

▲ 交友程式Tinder。(法新社圖片)

網路世界陷阱處處，遇上「賭王的私生子」你會如何應對？警方公布最近一宗網戀騙案，案情儼如Netflix人氣紀錄片《Tinder詐騙王》。案情指一名31歲本地女子，透過交友程式Tinder結織一名男子，對方自稱是已故賭王的私生子，2人在一周內發展成為網上情人，結果是墮入網上情緣騙局，被騙走56萬元。

網絡安全及科技罪案調查科專頁「CyberDefender 守網者」公布，本月初一名31歲女子在Tinder結織一名男子，對方自稱是已故賭王私生子，經營船務生意，2人隨即打得火熱，雖然未曾見面，但一周後已發展成為網上戀人。

不過，「賭王私生子」竟也遇上生意周轉困難，要求女方提供經濟援助。女子不虞有詐，把56萬元分4次存入不同的本地銀行戶口，可是沒有一個戶口屬於該男子。女子及後懷疑自己墮入騙局，於是報警揭發事件。

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責任編輯：蘇文軒