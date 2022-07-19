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【曱甴天敵】家中驚現「長腳黑身」巨蟲快速彈跳　專家：真身是蟑螂剋星

健康 09:36 2022/07/19

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家中現「長腳黑身」怪蟲，網民認出是蟑螂剋星勸勿殺。

夏季常有昆蟲造訪家中，尤其是體型大、長相奇特的昆蟲，讓人懼怕三分。有網民求助稱在家發現一隻「長腳黑身」怪蟲，還會快速彈跳，該如何處理。

最新影片：

該網民在Facebook「爆系知識家」發文，在家中大掃除時，發現好幾隻「長腳黑身」怪蟲，移動時更會快速彈跳。事主表示，怪蟲出現的位置每日都有打掃，門窗、排水孔也一直關閉，不知為何出現此蟲，令事主受驚崩潰上網詢問「有人知道這是什麼蟲嗎？」

貼文引來其他網民留言，不少人認出怪蟲的真身實際上是很少見的一種益蟲，雖然被咬到會痛，但因昆蟲無害，所以不用理會。更勸事主不要殺死它，否則後果嚴重。

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真身為無害的益蟲

TOPick請教香港蟲害管理學會主席陳澤森，他表示，該蟲是蟑螂卵寄生蜂，確實無害，很多人亦稱之為「舂米公」。

「舂米公」雖樣貌奇特，但有助於清理家中蟑螂等害蟲。香港昆蟲學會會長饒戈曾向TOPick表示，舂米公不會直接吃其他昆蟲，但會將蛋寄生在其他昆蟲的蛋內。

舂米公公的腹部有枝針，可刺入蟲蛋如曱甴蛋中，生蛋後幼蟲亦會寄生在蛋中，因此有助控制害蟲的數量。

多益蟲出現可作為警示

饒戈指，有益蟲在家本沒有問題，但若家中出現大量益蟲就要留意，因這反映家中多獵物。他表示，益蟲自由來去，不能養着以對付害蟲 。正確應視它們為指標（indicator），留意家中環境是否已成為害蟲溫床。

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責任編輯：羅嘉欣

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