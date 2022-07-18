  • 31°C
香港時間 : 2022718日 (週一) 19:58
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【啟德體育園】主場館內多組大型鋼架已完成安裝　楊潤雄指承辦商正追趕工程進度

社會 19:19 2022/07/18

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

楊潤雄今到啟德體育園視察工程進度。（楊潤雄Facebook）

正在興建的啟德體育園原定於2023年底完成3個主要場館工程，惟民政事務局體育專員楊德強今年6月表示，園區部分工程受疫情影響，需要延遲9個月至1年落成。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（18日）到啟德體育園了解項目進度，他說，工程團隊和承辦商已落實多項措施追趕進度。

楊潤雄今聯同常任秘書長黃智祖及楊德強到園區視察，並聽方工程團隊和承辦商的滙報。他說，已見到數個場館的雛形，其中主場館內多組過百米長的大型鋼架已完成安裝。楊潤雄又指出，正籌備園區落成後的運作計劃，包括當場館在2023年底至2024年分期竣工後舉辦體育活動，讓市民及早使用園區設施。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【歷史教育】香港故宮與教育局合作推中學中史教材　清朝文物作主題認識清初盛世
今日 17:17
【歷史教育】香港故宮與教育局合作推中學中史教材　清朝文物作主題認識清初盛世
【戰時炸彈】啟德地盤發現懷疑戰時炸彈　消息指查實為地盤機器組件
今日 18:31
【戰時炸彈】啟德地盤發現懷疑戰時炸彈　消息指查實為地盤機器組件
【港版Tinder詐騙王】31歲港女戀上「賭王私生子」　墮網戀騙局失56萬元
今日 19:20
【港版Tinder詐騙王】31歲港女戀上「賭王私生子」　墮網戀騙局失56萬元

你可能感興趣

【歷史教育】香港故宮與教育局合作推中學中史教材　清朝文物作主題認識清初盛世
今日 17:17
【歷史教育】香港故宮與教育局合作推中學中史教材　清朝文物作主題認識清初盛世
【戰時炸彈】啟德地盤發現懷疑戰時炸彈　消息指查實為地盤機器組件
今日 18:31
【戰時炸彈】啟德地盤發現懷疑戰時炸彈　消息指查實為地盤機器組件
【港版Tinder詐騙王】31歲港女戀上「賭王私生子」　墮網戀騙局失56萬元
今日 19:20
【港版Tinder詐騙王】31歲港女戀上「賭王私生子」　墮網戀騙局失56萬元
文化體育及旅遊局 疫情 啟德體育園 文娛藝術 楊潤雄

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
14:17 2022/07/17
【中風危機】港人一家六口5人相繼中風　醫科教授教用手指自測中風先兆
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌
17:35 2022/07/16
【癌症殺手】港婦雙腿痕癢似被過百蟻咬　全身變黃求醫驚揭確診胰臟癌