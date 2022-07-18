【啟德體育園】主場館內多組大型鋼架已完成安裝　楊潤雄指承辦商正追趕工程進度

▲ 楊潤雄今到啟德體育園視察工程進度。（楊潤雄Facebook）

正在興建的啟德體育園原定於2023年底完成3個主要場館工程，惟民政事務局體育專員楊德強今年6月表示，園區部分工程受疫情影響，需要延遲9個月至1年落成。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今（18日）到啟德體育園了解項目進度，他說，工程團隊和承辦商已落實多項措施追趕進度。

楊潤雄今聯同常任秘書長黃智祖及楊德強到園區視察，並聽方工程團隊和承辦商的滙報。他說，已見到數個場館的雛形，其中主場館內多組過百米長的大型鋼架已完成安裝。楊潤雄又指出，正籌備園區落成後的運作計劃，包括當場館在2023年底至2024年分期竣工後舉辦體育活動，讓市民及早使用園區設施。

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責任編輯：黃悅晴