【急性腸胃炎】銅鑼灣保良局嬰兒組30名嬰幼兒嘔吐腹瀉　11人要入院治療情況穩定

▲ 衞生防護中心正調查急性腸胃炎個案。（）

銅鑼灣保良局嬰兒組爆發急性腸胃炎個案，30名嬰幼兒自7月13日起陸續出現嘔吐和腹瀉等病徵，其中11人要入院治療，全部人情況穩定。衞生署衞生防護中心正調查有關個案。

衞生防護中心今（18日）公布，位於銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3及4樓的保良局嬰兒組出現急性腸胃炎個案，涉及18名男童及12名女童，年齡介乎6個月大至4歲。全部人均已求醫，其中11人要入院，7人經治理後已出院，全部病人情況穩定。

衞生防護中心表示，已派員到該中心視察，並向中心職員建議所需的預防措施，包括適當和徹底消毒清潔、適當處理嘔吐物，以及注重個人和環境衞生，並對中心進行醫學監察。

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責任編輯：黃悅晴