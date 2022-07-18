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【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍

社會 21:12 2022/07/18

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死者車輛。

大老山隧道發生嚴重交通意外。警方今日（18日）傍晚5時47分接報，指在大老山隧道往沙田方向，一輛白色私家車與一輛Tesla相撞，48歲私家車司機重傷昏迷，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救，惜終告不治。28歲Tesla司機報稱頸傷，清醒送院。現場交通一度非常擠塞。詳情即看：【下一頁

現場警方透露，白色私家車男死者為一名爸爸，事發時正載同其8歲兒子。惟行駛時私家車司機疑暈倒後失控撞向前車釀車禍，其8歲兒子亦目擊意外。現場消息指，有其他車輛司機下車相助，將男童救出私家車，並將他帶到安全位置。警方正調查事故原因。

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記者：曾秋文

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