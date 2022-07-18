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香港世運會奪1金4銅　 1金3銅來自林大輝中學

政治 22:15 2022/07/18

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林大輝中學。（資料圖片）

今屆世運會，港隊取得1金4銅，創下歷屆的最好成績，原來，當中的1金3銅，都是來自林大輝中學，可說是「體壇獎牌搖籃」！

香港桌球選手張家瑋，在男子英式桌球決賽，為港隊取得今屆世運會及歷屆以來的首面金牌。張家瑋在2015年7月奪得歐洲U18世青賽亞軍、10月再奪U18世界青少年錦標賽冠軍，在家人支持下，他在2015年9月，從聖公會曾肇添中學，轉讀林大輝中學，以便接受全職訓練。

香港在今次世運會的4面銅牌，得主分別是空手道女子個人形的劉慕裳、武術的楊子瑩、李泳容及楊頌熹。其中，楊頌熹在林大輝中學由中一讀到中五，其後轉為全職運動員，劉慕裳和楊子瑩則都是林大輝中學的畢業生。

林大輝稱，樂見學生為港爭光，貢獻社會。（資料圖片）

另外，為香港奪得東京奧運金牌的「劍神」張家朗，也是來自林大輝中學。張家朗更獲母校林大輝中學，頒逾港幣260萬元獎金，並把他就讀時的班房，命名為「張家朗課室」，以嘉許其成就。

林大輝表示，從事教育和體育工作，最大希望和最想見到的，就是學生或年輕人可按自己的潛能和興趣發展和奮鬥，發揮所長，實現理想，一展抱負。當然更樂見他們為港爭光，貢獻社會。

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撰文 : 傅流螢

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