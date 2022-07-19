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港府高官一人一字贈DSE考生　哪個字出現頻率最高？

政治 17:09 2022/07/19

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特首和高官一人一字贈DSE考生。（蔡若蓮Facebook圖片）

中學文憑試（DSE）明放榜，政界近日掀起一場風潮，以一人一字鼓勵考生，特首、高官及立法會議員都有參與，大家所贈之字各有深意，究竟哪個字出現頻率最高？

這場贈字風，由教育局局長蔡若蓮帶起，特首李家超已早早響應，為考生贈上「同」字，強調考生未來無論是繼續升學、就業還是創業，都會與他們「同」行。

港府高官一人一字勉勵考生。（蔡若蓮Facebook圖片）

各位司長和局長亦紛紛響應，各自寫下一字鼓勵考生，其中有一字上榜兩次，即「信」字，分別來自律政司副司長張國鈞和發展局局長甯漢豪。而最特別的要屬房屋局局長何永賢，她寫下一個數學符號「∞」，有無限之意。

蔡若蓮說，每位官員選的單字都很有意思，她更將這些單字組合起來，與考生共勉。即「同行過新路，靜運芳心正；堅毅信力恆，思強志安定———信∞」

特首和高官一人一字贈DSE考生。（蔡若蓮Facebook圖片）

另外，幾位官員亦親赴學校，鼓勵考生，其中，財政司司長陳茂波周日遠赴正生書院，與幾位考生暢談考試、工作和人生。政務司副司長卓永興則回到自己母校高主教書院，憶述45年前自己等待放榜的過程，他說成績算不上優秀，但「每人頭上一片天，生活還是這樣走過來。」財經事務局庫務局副局長陳浩濂亦回到母校香港華仁書院，為師弟打氣。

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撰文 : 傅流螢

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