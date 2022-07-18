【強制檢測】81處納強檢 涉太古城夏宮閣、尖沙咀港威譚仔及麥當勞等
社會 23:09 2022/07/18
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處81個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有76個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。
- 九龍塘廣播道83 號嘉皇臺
- 屯門富泰邨迎泰樓
- 上環干諾道西 8-14 號嘉安大廈
- 半山區舊山頂道 8A 號花園台 3 座
- 東涌逸東二邨德逸樓
- 柴灣興華(一)邨興翠樓
- 粉嶺祥華邨祥裕樓
- 黃大仙竹園北邨梅園樓
- 元朗尚悅 7 座
- 觀塘順天邨天衡樓
- 紅磡聯成大廈燕安閣
- 紅磡聯成大廈龍圖閣
- 元朗朗晴居 13 座
- 元朗俊賢坊 2 號恆運樓
- 元朗洪順路 9 號朗峰園 1 座
- 牛池灣峻弦 6 座
- 元朗大棠旭明花園 D 座
- 元朗西菁街10號好順泰大 廈 A 座
- 元朗裕榮徑 11 號好旺洋樓
- 鰂魚涌太古城夏宮閣
- 何文田半山壹號 37 座
- 黃竹坑南濤閣 3 座
- 半山區寶雲道 11B 號寶雲殿
- 元朗朗屏邨錦屏樓
- 深水埗匯璽 III 7 座
- 將軍澳翠林邨彩林樓
- 石硤尾白田邨清田樓
- 天水圍天晴邨晴雲樓
- 馬鞍山泓碧 1 座
- 將軍澳日出康城領都 5 座 (左翼及右翼)
- 屯門兆軒苑逸生閣
- 長沙灣幸福邨福月樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座
- 粉嶺花都廣場 6 座
- 半山區松柏新邨 A 座
- 紅磡黃埔花園紫荊苑 1 座
- 藍田廣田邨廣逸樓
- 長沙灣海麗邨海明樓
- 粉嶺皇后山邨皇頤樓
- 屯門友愛邨愛義樓
- 大埔大元邨泰欣樓
- 茶果嶺麗港城 29 座
- 沙田廣源邨廣棉樓
- 大埔怡雅苑怡厚閣
- 鰂魚涌太古城隋宮閣
- 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 九龍城德朗邨德瑩樓
- 大圍隆亨邨賞心樓
- 天水圍天富苑元富閣
- 馬鞍山利安邨利盛樓
- 大圍美田邨美全樓
- 筲箕灣東欣苑歡欣閣
- 長沙灣麗翠苑麗森閣
- 觀塘凱滙 3 座
- 譚仔雲南米線 旺角海富商場地下 8-9 號 鋪
- 祺森冰室 坪洲坪洲永安街 3 號地下 B 鋪
- 自家麵 西貢敬民街 9 號高勝樓地下 G1 號鋪
- 金滿塘 大角咀櫸樹街54 號富多來商場二期地下 18 號鋪
- 雲桂香米線專門店 大角咀埃華街 56 號地下
- 太興 大角咀新九龍廣場 1 樓 161 號鋪
- 譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下 56- 58, 59B 及 59C 號鋪
- 丼丼屋 青衣青衣城 2 樓 212 號鋪
- 元氣壽司高速線 粉嶺粉嶺名都商場 2 樓 51 鋪
- 譚仔雲南米線 尖沙咀海港城港威商場 4 樓 4001 號鋪
- 藍鳥葡國餐廳 沙田禾輋廣場2樓251-252 及 254-255 號鋪
- 麥當勞 尖沙咀海港城港威商場 4 樓 4002 號鋪
- 龍川上海料理 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下
- 蘇媽.蘇媽 尖沙咀加連威老道10號加 威中心地下
- We Time Café 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下 6 號鋪
- 樂園魚旦專家 觀塘協和街 111 號建德大樓地下
- 成發美食 觀塘嘉樂街 27 號地下成發美食
- 寶島餐廳 元朗裕景坊 15-25 號玉成大廈地下 E 鋪
- Oolaa 東涌東薈城名店倉地下 GF30 號鋪
- can.teen 香港國際機場離港層 7 樓 7T090 號鋪
- 啟翔一職員餐廳 香港國際機場行李處理大 堂 2 樓 2E503 號鋪
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 將軍澳健明邨明日樓
- 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
- 何文田欣圖軒 1 座
- 香港仔鴻福苑鴻麗閣
- 牛池灣彩虹邨金漢樓
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記者：TOPick 港聞組