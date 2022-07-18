【強制檢測】81處納強檢　涉太古城夏宮閣、尖沙咀港威譚仔及麥當勞等

▲ 指定期間曾身處指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處81個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有76個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。

九龍塘廣播道83 號嘉皇臺

屯門富泰邨迎泰樓

上環干諾道西 8-14 號嘉安大廈

半山區舊山頂道 8A 號花園台 3 座

東涌逸東二邨德逸樓

柴灣興華(一)邨興翠樓

粉嶺祥華邨祥裕樓

黃大仙竹園北邨梅園樓

元朗尚悅 7 座

觀塘順天邨天衡樓

紅磡聯成大廈燕安閣

紅磡聯成大廈龍圖閣

元朗朗晴居 13 座

元朗俊賢坊 2 號恆運樓

元朗洪順路 9 號朗峰園 1 座

牛池灣峻弦 6 座

元朗大棠旭明花園 D 座

元朗西菁街10號好順泰大 廈 A 座

元朗裕榮徑 11 號好旺洋樓

鰂魚涌太古城夏宮閣

何文田半山壹號 37 座

黃竹坑南濤閣 3 座

半山區寶雲道 11B 號寶雲殿

元朗朗屏邨錦屏樓

深水埗匯璽 III 7 座

將軍澳翠林邨彩林樓

石硤尾白田邨清田樓

天水圍天晴邨晴雲樓

馬鞍山泓碧 1 座

將軍澳日出康城領都 5 座 (左翼及右翼)

屯門兆軒苑逸生閣

長沙灣幸福邨福月樓

天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座

粉嶺花都廣場 6 座

半山區松柏新邨 A 座

紅磡黃埔花園紫荊苑 1 座

藍田廣田邨廣逸樓

長沙灣海麗邨海明樓

粉嶺皇后山邨皇頤樓

屯門友愛邨愛義樓

大埔大元邨泰欣樓

茶果嶺麗港城 29 座

沙田廣源邨廣棉樓

大埔怡雅苑怡厚閣

鰂魚涌太古城隋宮閣

鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓

慈雲山慈正邨正旭樓

九龍城德朗邨德瑩樓

大圍隆亨邨賞心樓

天水圍天富苑元富閣

馬鞍山利安邨利盛樓

大圍美田邨美全樓

筲箕灣東欣苑歡欣閣

長沙灣麗翠苑麗森閣

觀塘凱滙 3 座

譚仔雲南米線 旺角海富商場地下 8-9 號 鋪

祺森冰室 坪洲坪洲永安街 3 號地下 B 鋪

自家麵 西貢敬民街 9 號高勝樓地下 G1 號鋪

金滿塘 大角咀櫸樹街54 號富多來商場二期地下 18 號鋪

雲桂香米線專門店 大角咀埃華街 56 號地下

太興 大角咀新九龍廣場 1 樓 161 號鋪

譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下 56- 58, 59B 及 59C 號鋪

丼丼屋 青衣青衣城 2 樓 212 號鋪

元氣壽司高速線 粉嶺粉嶺名都商場 2 樓 51 鋪

譚仔雲南米線 尖沙咀海港城港威商場 4 樓 4001 號鋪

藍鳥葡國餐廳 沙田禾輋廣場2樓251-252 及 254-255 號鋪

麥當勞 尖沙咀海港城港威商場 4 樓 4002 號鋪

龍川上海料理 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下

蘇媽.蘇媽 尖沙咀加連威老道10號加 威中心地下

We Time Café 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下 6 號鋪

樂園魚旦專家 觀塘協和街 111 號建德大樓地下

成發美食 觀塘嘉樂街 27 號地下成發美食

寶島餐廳 元朗裕景坊 15-25 號玉成大廈地下 E 鋪

Oolaa 東涌東薈城名店倉地下 GF30 號鋪

can.teen 香港國際機場離港層 7 樓 7T090 號鋪

啟翔一職員餐廳 香港國際機場行李處理大 堂 2 樓 2E503 號鋪

污水樣本檢測呈陽性的地點：

將軍澳健明邨明日樓

葵涌麗瑤邨樂瑤樓

何文田欣圖軒 1 座

香港仔鴻福苑鴻麗閣

牛池灣彩虹邨金漢樓

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記者：TOPick 港聞組