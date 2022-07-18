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【強制檢測】81處納強檢　涉太古城夏宮閣、尖沙咀港威譚仔及麥當勞等

社會 23:09 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

指定期間曾身處指明地方的人士須接受新冠病毒核酸檢測。（陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處81個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有76個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有5個指明地方被納入強制檢測公告。

  • 九龍塘廣播道83 號嘉皇臺
  • 屯門富泰邨迎泰樓
  • 上環干諾道西 8-14 號嘉安大廈
  • 半山區舊山頂道 8A 號花園台 3 座
  • 東涌逸東二邨德逸樓
  • 柴灣興華(一)邨興翠樓
  • 粉嶺祥華邨祥裕樓
  • 黃大仙竹園北邨梅園樓
  • 元朗尚悅 7 座
  • 觀塘順天邨天衡樓
  • 紅磡聯成大廈燕安閣
  • 紅磡聯成大廈龍圖閣
  • 元朗朗晴居 13 座
  • 元朗俊賢坊 2 號恆運樓
  • 元朗洪順路 9 號朗峰園 1 座
  • 牛池灣峻弦 6 座
  • 元朗大棠旭明花園 D 座
  • 元朗西菁街10號好順泰大 廈 A 座
  • 元朗裕榮徑 11 號好旺洋樓
  • 鰂魚涌太古城夏宮閣
  • 何文田半山壹號 37 座
  • 黃竹坑南濤閣 3 座
  • 半山區寶雲道 11B 號寶雲殿
  • 元朗朗屏邨錦屏樓
  • 深水埗匯璽 III 7 座
  • 將軍澳翠林邨彩林樓
  • 石硤尾白田邨清田樓
  • 天水圍天晴邨晴雲樓
  • 馬鞍山泓碧 1 座
  • 將軍澳日出康城領都 5 座 (左翼及右翼)
  • 屯門兆軒苑逸生閣
  • 長沙灣幸福邨福月樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居 9 座
  • 粉嶺花都廣場 6 座
  • 半山區松柏新邨 A 座
  • 紅磡黃埔花園紫荊苑 1 座
  • 藍田廣田邨廣逸樓
  • 長沙灣海麗邨海明樓
  • 粉嶺皇后山邨皇頤樓
  • 屯門友愛邨愛義樓
  • 大埔大元邨泰欣樓
  • 茶果嶺麗港城 29 座
  • 沙田廣源邨廣棉樓
  • 大埔怡雅苑怡厚閣
  • 鰂魚涌太古城隋宮閣
  • 鴨脷洲鴨脷洲邨利寧樓
  • 慈雲山慈正邨正旭樓
  • 九龍城德朗邨德瑩樓
  • 大圍隆亨邨賞心樓
  • 天水圍天富苑元富閣
  • 馬鞍山利安邨利盛樓
  • 大圍美田邨美全樓
  • 筲箕灣東欣苑歡欣閣
  • 長沙灣麗翠苑麗森閣
  • 觀塘凱滙 3 座
  • 譚仔雲南米線 旺角海富商場地下 8-9 號 鋪
  • 祺森冰室 坪洲坪洲永安街 3 號地下 B 鋪
  • 自家麵 西貢敬民街 9 號高勝樓地下 G1 號鋪
  • 金滿塘 大角咀櫸樹街54 號富多來商場二期地下 18 號鋪
  • 雲桂香米線專門店 大角咀埃華街 56 號地下
  • 太興 大角咀新九龍廣場 1 樓 161 號鋪
  • 譚仔三哥米線 沙田置富第一城地下 56- 58, 59B 及 59C 號鋪
  • 丼丼屋 青衣青衣城 2 樓 212 號鋪
  • 元氣壽司高速線 粉嶺粉嶺名都商場 2 樓 51 鋪
  • 譚仔雲南米線 尖沙咀海港城港威商場 4 樓 4001 號鋪
  • 藍鳥葡國餐廳 沙田禾輋廣場2樓251-252 及 254-255 號鋪
  • 麥當勞 尖沙咀海港城港威商場 4 樓 4002 號鋪
  • 龍川上海料理 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下
  • 蘇媽.蘇媽 尖沙咀加連威老道10號加 威中心地下
  • We Time Café 葵涌光輝圍21號昌發大廈地下 6 號鋪
  • 樂園魚旦專家 觀塘協和街 111 號建德大樓地下
  • 成發美食 觀塘嘉樂街 27 號地下成發美食
  • 寶島餐廳 元朗裕景坊 15-25 號玉成大廈地下 E 鋪
  • Oolaa 東涌東薈城名店倉地下 GF30 號鋪
  • can.teen 香港國際機場離港層 7 樓 7T090 號鋪
  • 啟翔一職員餐廳 香港國際機場行李處理大 堂 2 樓 2E503 號鋪

污水樣本檢測呈陽性的地點：

  • 將軍澳健明邨明日樓
  • 葵涌麗瑤邨樂瑤樓
  • 何文田欣圖軒 1 座
  • 香港仔鴻福苑鴻麗閣
  • 牛池灣彩虹邨金漢樓

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記者：TOPick 港聞組

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