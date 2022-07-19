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【劍擊一姐】江旻憓世錦賽摘銅　四強不敵南韓對手

社會 00:35 2022/07/19

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重劍一姐江旻憓在開羅舉辦的世錦賽奪得一面銅牌。(FIE圖片)

本港重劍一姐江旻憓出戰埃及開羅舉行的世界劍擊錦標賽，在4強賽事以9:14不敵韓國選手Sera Song，仍奪得一面女子重劍銅牌，亦是她繼2019年奪得世錦賽銅牌後，再度站上世錦賽頒獎台。

28歲的江旻憓世界排名位列前16，在今屆世錦賽直接從正賽64強開始打起，先以15：7輕取排名107位的西班牙劍手，再在32強打到決一劍15：14驚險反勝排名60的瑞士劍手，並於16強以15：11擊敗去年東京奧運團體賽金牌得主之一的愛沙尼亞劍手Kirpu Erika。

江旻憓8強硬撼現世界排名第18位的意大利劍手Navarria Mara，江旻憓最終在決一劍刺中對手，以12：11險勝晉級4強。

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責任編輯　李志強

運動員 劍擊 開羅 南韓 江旻憓

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