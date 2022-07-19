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【封區檢測】黃大仙彩虹邨丹鳳樓圍封強檢　沙田水泉澳邨城泉樓發現13宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:34 2022/07/19

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(陳靜儀攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:30】黃大仙彩虹邨丹鳳樓圍封強檢

黃大仙彩虹邨丹鳳樓今午5時30分起限制在黃大仙指明「受限區域」，政府目標是在明日（20日）下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【10:22】沙田水泉澳邨城泉樓

相關執法行動於上午約9時15分完成，政府共檢查了約940名受檢人士的檢測報告，發現有32人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:27】沙田水泉澳邨城泉樓

沙田水泉澳邨城泉樓約1690名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約710戶，當中133戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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