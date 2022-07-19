【面臨收地】古洞鎅木廠清拆獲寛限2個月　開辦木工班認識傳統工業

▲ （志記鎅木廠fb）

政府推進新界東北發展規劃，位於古洞逾70年歷史「志記鎅木廠」面臨拆遷命運，但現時仍有達千噸木材待處理，將以低價售賣木材，同時希望政府再給予寬限期清走大量木材。詳情即看【下一頁】

「志記鎅木廠」在社交平台指，近日收到地政總署回覆，可延遲兩個月清場至9月13日，並於7月30日舉辦木工班，造凳仔或木架收費900元，學生收800元；木枱則收1,800元。

木工班

日期：2022年7月30日（星期六）

主辦：志記鎅木廠

時間：10am-4pm

地點：古洞馬草壟路志記鎅木廠（上水火車站轉綠色51B小巴終站爲信義村，和司機說：「展能运动，村前一站中田裝車廠有落，馬草壟志，記木廠有落。」)

收費：櫈仔/ 木架 ：900元 ／ 全日制學生800元；木枱：一律1800元

對象：18歲以上、對傳統木工有興趣之人士

報名及查詢：欣（63326681）

注意事項

自備糧食、口罩、食水及蚊怕水，交通費自理

木廠內有數隻善良和忠誠的狗，不要怕

工場重地，切勿吸煙

宜穿長䃿及密頭鞋

尊重自己、尊重木材，請取走製成品自用或送贈予朋友

陪同者收費$300

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔 驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐