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【面臨收地】古洞鎅木廠清拆獲寛限2個月　開辦木工班認識傳統工業

社會 09:29 2022/07/19

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（志記鎅木廠fb）

政府推進新界東北發展規劃，位於古洞逾70年歷史「志記鎅木廠」面臨拆遷命運，但現時仍有達千噸木材待處理，將以低價售賣木材，同時希望政府再給予寬限期清走大量木材。詳情即看【下一頁】

「志記鎅木廠」在社交平台指，近日收到地政總署回覆，可延遲兩個月清場至9月13日，並於7月30日舉辦木工班，造凳仔或木架收費900元，學生收800元；木枱則收1,800元。

木工班

  • 日期：2022年7月30日（星期六）
  • 主辦：志記鎅木廠
  • 時間：10am-4pm
  • 地點：古洞馬草壟路志記鎅木廠（上水火車站轉綠色51B小巴終站爲信義村，和司機說：「展能运动，村前一站中田裝車廠有落，馬草壟志，記木廠有落。」)
  • 收費：櫈仔/ 木架 ：900元 ／ 全日制學生800元；木枱：一律1800元
  • 對象：18歲以上、對傳統木工有興趣之人士
  • 報名及查詢：欣（63326681）

注意事項

  • 自備糧食、口罩、食水及蚊怕水，交通費自理
  • 木廠內有數隻善良和忠誠的狗，不要怕
  • 工場重地，切勿吸煙
  • 宜穿長䃿及密頭鞋
  • 尊重自己、尊重木材，請取走製成品自用或送贈予朋友
  • 陪同者收費$300

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責任編輯：余思嵐

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