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【MIRROR成員】Jeremy推第二首單曲爭新人獎　《九》MV黑白妖艷形象帶出人間善惡

娛樂 09:54 2022/07/19

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樂壇新人Jeremy推第二首單曲，MV擺脫乖仔型像妖艷升級。

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今年首推單飛歌曲出道，昨日（18日）再推最新派台歌《九》，延續《半》的概念，再度以歌曲跟樂迷「講道理」。而新歌MV中Jeremy陷入亦正亦邪的深層演繹，放低乖乖仔個性的他將妖艷升級，更勝過去的演出。

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誠邀張繼聰作曲

《九》由王雙駿監製、張繼聰作曲、周耀輝填詞，歌詞內容道出每個人需要作出選擇的時候，都會出現很多不同的誘惑，但大家選擇的結果，其實都取決於自己善或惡的個性，但歌曲最終想告訴大家，不論任何選擇，都要自己承受後果。

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今次《九》得到張繼聰助陣，Jeremy也始料不及：「請到張繼聰前輩作曲係因為Carl叔叔，可能Carl叔叔覺得Louis作嘅歌比較適合我，所以收到Demo時都好驚喜，因為冇諗過會有佢寫歌俾我，有啲Surprise。」

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演繹難度倍增

比起上次《半》，Jeremy坦言這次演繹更見難度：「起初以為Verse（主歌）難，因為歌詞好密，咬字要好實淨先知講乜，所以錄音時比較擔心呢部份，點知最難係Chrous（副歌），難在要唱出味道，Carl叔叔一路斟嚼用氣唔夠，跟住錄咗兩個半鐘後，把聲完全沙晒唱唔到，可能因為我捉唔到個力，搵唔到個Feel夾硬唱，結果搞成咁。」

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Jeremy最終要第三次走入錄音室才能成功找到應有的感覺，順利完成錄音，不過Jeremy悄悄說：「歌詞中嘅一句『What Should I Do』，佢嘅低音位係用我本身沙咗把聲去錄，所以沙聲有沙聲嘅好，令到件事更加Creepy（怪異）。」

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MV造型妖艷升級

除了歌曲外，MV也是圍繞善與惡的主題，Jeremy為樂迷解讀MV道：「MV裡面出現黑、白兩個造型，分別代表善與惡。一開始講緊我發夢，聽到好多人講嘢，有好多Message出現喺腦袋入面，令我自己好混亂好困擾，但夢醒後另一個我就出現了，而當中想表達，一個人無論幾善良都好，一定會有少少嘅陰暗面出現；幾壞嘅人都會有善良嘅一面，所以都係想話俾大家知，世間唔係淨係得黑、白，希望大家能坦承面對自己，去搵返自己真正嘅善同埋惡，面對返自己。」

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不論是MIRROR的MV，還是上一回《半》的MV，Jeremy都鮮有拍外景，但今次製作團隊為他找來一個荒廢了的酒醋廠，猶如廢虛的場景，再加上Jeremy跳出乖仔框框，以帶點邪氣的面部表情表達惡的個性，令MV帶出不一樣的妖艷與頹廢交集的美態。

Jeremy分享：「第一次喺外景，好熱冇冷氣，另外好多塵，冇咁乾淨，喉嚨成日有啲唔舒服，但係因為外景原因，令到畫面更加加分，所以幾辛苦都係值得，因為可以拍到靚shot，配合成個環境，MV會更加吸引，所以不論幾熱幾辛苦都係值得嘅，不過都辛苦晒幕後嘅同事。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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