【金像獎】金像獎大贏家非林家棟莫屬 不收片酬拍電影支持年輕新導演

▲ 鄭丹瑞力讚林家棟對香港電影業付出。

第四十屆香港電影金像獎頒獎禮圓滿結束，這一屆特別多亮點。首先，謝賢以最高齡的演員榮獲最佳男主角桂冠，與此同時，最佳女主角劉雅瑟、最佳女配角廖子妤、最佳男配角馮皓揚，以及獲最佳新演員的王丹妮，都屬於影壇新人，那就更加凸顯了香港電影的傳承。

不止一次，我在這裏力讚謝賢在《殺出個黃昏》的演技，已經去到神級，簡直「無得輸」。至於劉雅瑟那種拼了老命、奮不顧身的演出，正正就是我們香港電影最值得驕傲的地方。最近，在一套電影裏跟廖子妤合作，她飾演我的女兒，有不少對手戲，當時我就已經隱隱覺得，她必然能拿下最佳女配角。

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我敢說，這一屆的大贏家，非林家棟莫屬。他監製的電影《殺出個黃昏》，讓謝賢拿到影帝，他不收片酬接拍新導演陳健朗的《手捲煙》，讓影壇又多了一位年輕有為的新導演，香港影壇必須有更多像林家棟這種為了電影可以去到好盡好盡的電影人。

生前五次與金像獎無緣的陳木勝，用他的遺作《怒火》贏得最佳導演獎，毫無爭議。至於終身成就獎頒給許冠文，我覺得既合適、但又有點頒早了，因為許冠文仍在影壇具有很大的影響力，我們都需要他的智慧，繼續令香港電影發光發亮。執筆寫下以上感受的同時，看到幾部正在上映的港產電影，口碑和票房都相當好，誰說香港電影已死？香港電影只是唔識個「死」字點寫！

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