【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因

▲ 天氣炎熱。(陳國峰攝)

天文台今日（19日）表示，酷熱天氣警告仍生效，將會持續到下周初，市區氣溫最高可達35度，新界再高一至兩度。受偏南氣流影響，有零碎驟雨影響本港。晴空區延伸至華南沿岸，與副熱帶高壓脊有關，為本港帶來酷熱天氣。

天文台在「天氣隨筆」指，近日不但歐美受到熱浪衝擊，華南也進入了「三伏天」（即中國曆法之中全年氣溫最高及潮濕悶熱的時段，一般為7月中旬至8月中旬），天氣非常之「熱焫焫」。持續高溫天氣是由覆蓋華南的副高造成。與高壓脊相關的下沉氣流阻礙了水汽的抬升和凝結，不利雲層發展，形成晴空區。在充沛的陽光照射下，地面氣溫亦隨之上升。由7月8日開始，華南及南海北部在副高支配下持續天晴，令地面溫度上升較快。

▲ (天文台提供)

由7月8日截至7月17日，本港已出現了9個酷熱天氣日子以及9個熱夜。當中7月11至13日天文台總部的最高氣溫更連續三日超過35.0度，是有記錄以來的第三次。對上兩次分別發生在1963年的5、6月期間（連續三日）及2016年6月（連續四日）。根據最新的最高溫度延伸預報，本周餘下時間至下周初天氣持續酷熱，市區最高氣溫可達35度，新界再高一兩度。7月份錄得35.0度或以上的日數可能會刷新紀錄。

根據9天天氣預報，明天至本周五大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。下周日至下周二則天晴酷熱。

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責任編輯：余思嵐