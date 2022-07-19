【學校動態】愛官推動生涯規劃 邀請名人勉勵學生追夢規劃人生

▲ 愛官推動生涯規劃，以「小故事大成就」勉勵學生追夢，規劃人生。

生涯規劃教育常被誤解等同於就業輔導，應該在高中才開始。其實，小四中文作文常見的命題——「我的志願」，正是生涯規劃教育的好開始。愛官於2019年歸納經驗，開展生涯規劃教育。首先，愛官以「從體驗中學習，以成功創造成功」為辧學理念，提供超過一百項的課外活動及培訓，協助學生體驗個人價值，發掘長處及能力，建立信心，自我認識。愛官亦透過成長課的「個人發展篇」、「群性發展篇」、「學業篇」及「事業篇」四個學習範疇，加入生涯規劃教育的學習元素。

為了協助學生認識職業的性質，進行分析及評估，自己按優次作出選擇，本年度舉辦別開生面的「小故事大成就」生命分享會，邀請了來自不同界別的社會人士，與學生及家長分享他們如何追求夢想，如何規劃人生。透過他們的成長故事，讓學生更認識自己的志向、需要、興趣和能力，了解各職場的實際情況、能力要求及技能，並認識多元化能力、正面價值觀及良好的學習和生活態度的重要性，從而積極裝備自己，定立目標，規劃未來升學及就業的發展，應對未來的挑戰。

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分享嘉賓包括：崔家祥校長、音樂家趙增熹先生、生態專家關朗曦先生、香港中文大學物理系高級講師湯兆昇博士、前香港天文台高級科學主任莫慶炎先生、香港影藝聯盟創會主席賀峰導演、安興紙業集團有限公司行政總裁姚冠康先生、香港賽馬會見習騎師訓練學校陳念慈校長、年青歌手梁鐿澄小姐及薛德勇先生。

資訊科技一日千里，國際社會對各行各業的要求不斷轉變，愛官於小學階段推行生涯規劃教育，希望學生能對未來路向和工作有更闊的視野，亦避免因男女性別和社會地位對某些職業造成偏見。愛官以「小學校大社區」辦學理念引進各行各業的精英到校，為學生提供更全面，更專業的校隊訓練，邀請多名香港精英運動員到校訓練學生運動員，邀請大學教授、歌手、音樂家、藝術家、金牌司儀、KOL、生態導賞員等等為有才華的學生擔任專業導師，除了發掘潛能外，更希望能培養學生的軟技能（soft skills）。

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為此，愛官推行校本輔導計劃「快樂工程」，透過家校合作，讓學生學會分析及評估自己，提升學習及社交技巧，也初步認識決策技巧，訂立長期及短期目標。

為了協助學生進一步邁向自己理想的職業，愛官早於五年級推行「做個大方得體的孩子」計劃，讓學生認識自己的優點、缺點及認識改進的方法，讓學生更有效地裝備自己，增強自信，以應付未來的升中挑戰，又教導學生掌握面試技巧，並進行升中模擬面試(包括個人及小組)。除了向小六學生發放各中學升學資訊外，愛官於不同階段都會舉家長講座及舊生分享，教導學生訂立升中計劃，為選擇心儀的中學及升讀中學，訂下目標，並培養正面價值觀和良好態度，如守時、責任感、誠實等，明白兩者對未來升學或職業發展的重要性。

愛官深信生涯規劃教育是一項持續及終身的學習，以成長課、多元活動、專家教導、升中輔導等平台，從「自我認識」、「事業探索」及「升學規劃及管理」三個維度去開展生涯規劃教育，冀望學生在品行、道德、正面態度和適應力各方面都得到提升。

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