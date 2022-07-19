【好人好事】慈雲山愛心餐廳推$15抗疫餐　老闆娘持續行善：賺錢唔使賺到盡

▲ 慈雲山有港式餐廳推出一系列$15抗疫餐，與市民共度時艱。

疫情下重創民生，兩餸飯適時而起減輕不少市民的膳食負擔，慈雲山有港式餐廳更持續推出平價餐，更平絕兩餸飯，$20也有不少選擇，長者及學生更設優惠價。近日，該餐廳更預告本周四將推出$15抗疫餐，老闆娘與大家共度時艱：「賺錢唔使賺到盡！」

抗疫飯一律$15

昨日（18日）有網民在facebook群組「黃大仙區友」發帖轉載餐廳帖文，註明「抗疫價」再附上加油的emoji讚好。該餐廳是位於慈雲山毓華街經營逾5年的「八道餐廳」，八道餐廳負責人在其群組近日發帖宣布：

21/7起逢星期四至星期日，下午5:30-7:30 抗疫飯一律$15，堂食外賣自取，外賣加$2。

▲ 抗疫餐變成一律$15。（圖片：八道餐廳FB）

帖文附有一張餐牌，標有「抗疫時份，與人同行」字眼，其實未推$15抗疫餐前，很多食物已非常抵食，如豬扒飯、雞扒飯、漢堡扒火腿飯、粟米白汁雞皇飯、蘑菇汁雞皇飯、窩蛋肉醬飯只需良心價$19，長者價更只是$16。另有更平價大碗火腿通粉之選，長者價只需$11。

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回饋社區與街坊共時艱

低處未見低，後天（21日）更設一律$15飯餐，包括豬扒飯、雞扒飯、雞皇飯和肉醬飯之外，日式咖喱牛肉飯、瑞士雞髀飯等平日要$23至$28也是抗疫價，選擇相當多，加上現時不分長者也是同價，每逢星期四至日下午5時半至7時半，連周六日也有優惠，更屬晚飯時段，堂食一律$15，而外賣則加$2，非常抵食。

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餐廳老闆娘指出，曾因疫情禁止堂食經營大受影響，有感雖然慈雲山區內較多低收入或失業者生活艱難，但街坊會互相幫忙，不少街坊在禁堂食時期買外賣支持餐廳，充滿人情味。餐廳負責人希望在自己能力範圍內可以回饋社區，賺錢不需要賺到盡。

網民鼓勵有能力者買正價餐

網民大讚良心餐廳，直言「 個價好癲」、「 晚飯平過兩餸飯」，亦有食客分享食品賣相味道不錯。另有網民擔心如此平價能否「頂得住」，有街坊指另有很多食品供應是正價，有能力者可以支持正價餐，甚至贊助支持區內送飯給長者。

除了是次抗疫餐外，八道餐廳過往一直設不同優惠，包括學生餐四人同行一人免費，主動送往學校邨、免費升級啫喱冰、紅豆冰各款台式茶；晚上送免費飯給一些獨居或行動不便長者、派愛心飯券給學生及基層家庭等。

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責任編輯︰王明芳