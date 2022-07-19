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【回歸】陳嘉慧眼鏡娘三點式勁吸睛　曾留學日本入行5年極速上位

娛樂 11:08 2022/07/19

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新一代宅男女神！

TVB正熱播的劇集《回歸》，除有實力派演員郭晉安及陳煒外，更有新一代TVB力捧的三小花包括游嘉欣、戴祖儀及陳嘉慧，她們亦各有賣點，難怪備受公司看重。

當中26歲的陳嘉慧在劇中飾演養女凌巧瑤，以眼鏡娘造型示人，甚有鄰家女孩感覺，表現亮眼，難怪在網上討論甚高，不少網民大讚嘉慧清純，有Girlfriendab的感覺。

【回歸】游嘉欣戴祖儀陳嘉慧4年極速上位　TVB新世代「三小花旦」平均只25歲【多圖】

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着三點式派福利

而且《回歸》此劇收視不俗，首周錄得17.2點，比起五套單元劇15.9點高出了1.3點。

陳嘉慧亦相當「識做」，在社交網分享三點式泳照，再戴上太陽眼鏡，配合其眼鏡娘的造型。相中的她穿上黃色比堅尼上陣，展現亮眼事業線加弗爆身形，已經吸睛十足，她還留言叫大家的視線不要離開她，真的迷倒不少粉絲！

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入行經歷

其實陳嘉慧只入行短短5年已擔任過女一，亦參演過不少劇集，絕為近年上位小花之一。她於2016年趁暑假參加TVB電視臨時演員招募，其後客串劇集《溏心風暴3》，當時仍是學生的她對演戲產生興趣。

其後，她加入TVB第29期電視藝員訓練班，畢業後即簽約成為旗下藝人。她曾多次參演《愛•回家之開心速遞》，不過都是演不同角色，非劇集常駐演員。

直至2019年在劇集《解決師》內飾演學生「陳佩慧」而為人熟悉，2020年在《迷網》飾演外表清純實質卻是綠茶婊的幼稚園老師嘉碧，內外對比強烈，十分搶鏡，從而受到觀眾關注。

去年更於短劇《愛上我的衰神》擔正做女主角，首次任女一的她向胡鴻鈞獻出螢幕初吻，演技大獲好評之外，更亦被劇迷指有唐詩詠的影子。

除了拍劇外，陳嘉慧還主持兒童節目《Think Big天地》，以及參與《Ben Sir睇樓團》、《大玩特玩》、《眼睛去旅行》、《醫醫，我不想再病了》等綜藝節目。

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曾到日本生活

另外，陳嘉慧於12歲隨在日本工作的母親到東京生活，並在日本櫻美林大學畢業，故此能講流利日語。而她亦憑懂日語的優勢，曾獲安排到日本拍旅遊節目，及要用日文溝通的主持工作。

撰文 : TOPick柴犬出動

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