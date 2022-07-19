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【東亞盃】港足今晚迎戰東道主日本　下午6時20分撐港隊【附港隊陣容】

社會 17:57 2022/07/19

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港足今晚迎戰東道主日本，下午6時20分撐港隊。（足總圖片）

東亞足球錦標賽開鑼，香港足球代表隊今晚（19日）迎戰東道主日本，賽事安排在茨城縣鹿島鹿角主場進行，本港時間下午6時20分開始，港隊主教練安達臣指，冀透過比賽向對手學習。

東亞盃賽會於昨日（18日）下午舉行賽前記者會，安達臣表示很高興再次到訪日本，雖然香港隊是今次賽事中不被看好的一隊，不過球隊上下會盡力去比賽，踢出港隊風格。

我哋希望能夠透過今次比賽去進一步建立球隊，並向實力比我們強嘅對手學習。

對於即將有機會首次以大港腳身份出戰，外流中超的中堅勞烈斯表示，感到非常高興，一直都很渴望代表香港去比賽，對於這次的徵召感到十分榮幸。

而再次有機會參加東亞盃決賽周的翼鋒鄭兆均則表示，今次比賽將會是學習的好機會。就他而言，在上次參加決賽周時已見識過對手速度上的優勢，希望他的經驗能幫助大家去應付對手。

展望今屆亞盃，港隊中場黃威認為，今次絕對是個好的演練，可以透過東亞盃與強隊對戰，找出香港隊新踢法有何不足之處，從而在亞洲盃決賽周之前改善。

港足先在今晚對上東道主日本，7月24日對陣南韓，最後在7月27日迎戰中國。

正選名單：

18.保 羅 (GK) Paulo Cesar Da Silva Argolo

5. 謝家強 (C) Tse Sean Ka Keung

7. 羅梓駿 Law Tsz Chun

8. 胡晉銘 Wu Chun Ming

9. 安永佳 Orr Matthew Elliot Wing Kai

10.黃 威 Wong Wai

12.梁冠聰 Leung Kwun Chung

21.茹子楠 Yue Tze Nam

22.勞烈斯 Lilley Nunez Vasudeva Das

23.孫銘謙 Sun Ming Him

24.鞠盈智 Ju Yingzhi

（足總圖片）

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記者：李榮忠

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