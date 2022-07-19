【公院藥物】公立醫院處方兩款內地藥物　崔俊明：使用未註冊藥物十分常見

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片）

近日有公立醫院向病人處方由內地藥廠生產的藥物，醫管局日前回應事件指，所有公立醫院使用的藥物，不論其生產地，均按照本港相關法例進口和本局的既定程序審批，審批標準相同，藥物的品質及安全性均符合相關規定。即看:【下一頁】

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今早（19日）在電台節目中指，使用未註冊的藥物亦十分常見，包括一些治療癌症的藥物，但有關藥物需要指名病人姓名。另外，如有關藥物供應出現問題或出現需要停產問題，當局就需緊急到其他地方找類似的藥物，由於情況太急，未能趕及在港註冊，屬有條件使用的藥物。

他表示，本港的藥物註冊是由衞生署把關，當局會了解藥廠的文件、藥物的質量標準監測、廠房情況等；至於未註冊的藥物，衞生署亦會視乎上述的資訊，強調最重要是藥物的安全及有效性等。他又說，大多數藥物會否註冊的主動權在藥廠，而今次的主動權在於政府或公營機構：

大多數藥物會否註冊的主動權在藥廠，香港的市場未必很大，藥廠有這些藥都未必會想在港註冊，而今次的主動權在於政府或公營機構，因為不夠藥，希望可以以臨時使用引入一批藥物，以紓緩有關需求。

他又提到，第五波疫情時含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥需求很大，坦言如當時「無藥用」是非常麻煩，認為引入有關內地藥物亦是一個緩衝的辦法，又指很多外國製的「撲熱息痛」，其原材料都是在內地製造，強調署方會監察有關藥物的質素等。

崔俊明表示，引入未註冊的藥物，最重要是視乎是否有良好製藥規範，如合乎有關條件，而文件顯示其品質控制等亦符合標準亦是放心的；另署方亦可能會派人到廠房視察等，非原廠藥的藥效亦會與原廠藥的藥效相同。他又說，醫管局用內地藥物並非新事物，例如外國廠房不會再生產抗生素，故會引入內地的藥物。

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責任編輯：郭詩詩