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【忘記前度】港男每天佩戴前度贈送手錶 忘記前度最好用現在幸福去蓋過曾經

健康 11:15 2022/07/19

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人未必可以控制思緒，卻能改變行為。

未能忘記的前度，是伴侶關係的一道疤痕，想忘記不願意看，卻又揮之不去。情人節要給女友預備禮物，像是戀愛中的指定動作，也在思索要給女友預備情人節禮物的他，突然轉話題︰「應否留住以前女友送的禮物？是否不應給現任知道前度曾送的禮物？因為很多女生都很小器，你keep住前度送的禮物，她就認為你是對前度未忘情。」他不想前度成為戀愛中的爭吵。

他伸出左手給我看那隻銀色鋼帶手錶，是去年情人節前度送他的禮物。女友跟他在去年6月分手，這隻手錶卻不曾離開過他，每天都戴在手上。

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「如果女朋友問起我以往的戀情，我應否坦白相告，還是多一事不如少一事？其實，分手以後我們已經沒有聯絡，這禮物只是一件普通物件，沒有甚麼大不了，是嗎？」由現任女友的情人節禮物，想起前度給自己的情人節禮物，他的自問和自答，我隱約看到，當一個人曾經用力愛過，情感受傷仍未平復的餘波，會令往後的愛有些難以平衡。

「你是擔心你現任想起你的前度而妒忌，還是你對前度未能忘懷？」我直接問。

「沒有忘記……有一點點，但是記憶總是控制不來。」他緩緩吐出內心狀況。對於前度變心向他提出分手，至今仍有點戚戚然。

物件的價值有兩個意思︰一個是價錢高低，另一個是投放感情多少。他不時強調那隻手錶以Titanium輕金屬製造，卻一直戴得沉重。

「既然上一集已是定局，你已開展另一集，那最聰明的方法，就是讓那段記憶淡忘，漸漸讓所有的『曾經』封塵到最深處。」我對他說。

人未必可以控制思緒，卻能改變行為，他將手錶除下放在背囊裏。面對仍未忘記的前度，最有效的方法，是用現在的愉快和幸福，去蓋過已經過去的曾經。

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原文刊於《晴報》，原題為留住前度禮物意味着甚麼？

撰文 : 古錦榮 性治療師

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