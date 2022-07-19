【好人好事】貼心照顧謝賢獲封「最乖男主角」　盤點林家棟重情重義事跡

《第40屆香港電影金像獎》日前完滿落幕，睽違兩年的實體金像像頒獎禮更受關注，其中最多觀眾討論的，一定要數謝賢憑《殺出個黃昏》封影帝時，編劇兼監製林家棟陪他上台領獎時的溫馨舉動，家棟雖然失落影帝獎座，但卻因而被封「最乖男主角」的美譽，出名有情有義的他在圈中更有不少「暖男」事跡。

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現年54歲的林家棟，由參演藝員訓練班起，在演藝圈打滾34年。除了出名好戲，他亦是圈中出名疼老人家的藝人。

在剛過去的金像獎頒獎典禮，分別憑《智齒》及《手捲煙》兩部電影入圍最佳男主角的他，最後雖然未能再度封帝，但家棟在整個頒獎禮上全程陪同著年屆85歲、步履不穩的謝賢（四哥）。

▲ （節目截圖）

家棟身為四哥獲獎電影《殺出個黃昏》的編劇兼監製，早在四哥接到金像獎邀請時，四哥已表示要有家棟陪同他才願意出席；四哥上台領獎時，家棟全程在側攙扶，上台後又不斷為四哥拉上口罩，代替醫生叮囑他在人多的地方要緊戴口罩。

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失落「最佳男主角」的寶座，但家棟被網民封上「最乖男主角」的稱號，更被網民指他比四哥的親生仔謝霆鋒更稱職，在維基百科的網站，把四哥的兒子一欄改上「謝家棟」，不過很快就被改回謝霆鋒之名。

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尊重老人家

家棟一向都非常尊敬老人家，見他的社交網站亦有到老人院探訪的照片。他亦曾在訪問中提及，在他活躍電視圈的時候，見到很多上了年紀的甘草演員被忽視，經常被安排長時間甚至通宵拍攝，所以希望在自己有能力的時候能夠幫助年長的演員。

▲ （Facebook圖片）

而他確實說到做到，在《殺出個黃昏》的拍攝中，為了讓年長的演員如謝賢、馮寶寶等有最舒適的拍攝和最佳的拍攝狀態，家棟特地安排他們只需拍攝早班，更安排午睡小休的時間和專車接送，每一個舉動都突顯出他對年長演員的尊重。

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此外，他更希望憑電影勾起觀眾對老人家的關心，除了不惜零片酬兼賠錢開拍以老人內心感受為題的《殺出個黃昏》，更表示：「如果有觀眾看完電影會想打電話問候家裡的長輩，我就覺得功德圓滿了。」

▲ （instagram圖片）

照顧新演員 零片酬撐新導演

身為電影圈前輩的林家棟，關心年長演員同時亦會提攜後輩。在《殺出個黃昏》中起用年輕新演員鍾雪瑩、顧定軒、林耀聲等，跟他合作《智齒》、出爐影后劉雅瑟領獎時亦特地點名感謝林家棟的幫忙。

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在頒獎禮前家棟正在為新戲《潛行》進行拍攝，在槍戰戲份時要抱著小演員在滿地碎石的廢墟狂跑，最後不小心失重心跌倒，家棟為了保護小朋友在墮地不惜以自己身體墊底，令他傷得更加重，一度動彈不得需要馬上送院。同時因為答應了四哥出席頒獎禮，有傳傷至骨裂的家棟忍現身，一言九鼎。

▲ （陳慧安攝）

近年家棟亦開始涉足幕後，了解製作的辛酸。入圍多個獎項的《手捲煙》由家棟擔演主角，執導電影的新晉導演陳健朗憑戲獲獎，在台上再次點名感謝家棟零片酬接拍電影，力撐電影圈的後浪。

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接手契媽夏萍喪禮

家棟在1997年拍攝TVB劇集《緣來沒法擋》中與資深綠葉夏萍飾演母子而結緣，二人之後亦在多部劇集如《金裝四大才子》等再次飾演母子，多年來二人以契媽和契仔相稱。夏萍在2019年離世，與子女緣薄的她獲林家棟接手處理身後事，給人感覺堅強的家棟因為夏萍的離世多次傷心痛哭，並表示早已答應契媽，會照顧她到最後。