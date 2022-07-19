【造人計劃】女子結婚6年求子不果　醫生揭一個罕見原因致不孕

結婚多年，無刻意避孕卻無所出，內地1名36歲女子與丈夫結婚6年，期間求子不果，求醫驚揭一個罕見原因致不孕。

據内地《南方都市報》報道，36歲的王姓女子結婚6年一直未能成功懷孕，遂到當地醫院求醫，醫生檢查期間，卻發現王女的陰道口狹窄，無法放進窺陰器及進行人工授精前的婦科檢查，故建議她到婦科微創整形科諮詢。

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經過一連串檢查後，醫生發現她平時月經有規律，經量中等、無血塊、痛經、白帶量正常，身體亦很健康，但王女的處女膜卻很完整，詳問下才得知她與丈夫一直有性生活障礙，行房時她感受到劇烈疼痛，所以至今都沒有成功完成性行為。

醫生稱，王女患有先天性處女膜肥厚及處女膜環過緊，一般女性的處女膜厚度大約是1至2毫米，在性生活或或劇烈運動期間都容易導致處女膜破裂，出血量也較少，而王女士膜厚度為7至8毫米，同時因為處女膜環較緊，僅能容一指尖勉強進入，若強行性行為就會劇烈疼痛，同時也會導致陰道裂傷及出血過多。

最終醫生為王女士進行處女膜3、6、9點切開法，同時分離部分陰道壁粘膜進行了處女膜，及陰道口的「V」成形術，最終達到預期的鬆緊度。

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責任編輯：羅嘉欣