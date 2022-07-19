  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 12:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TVB藝訓班】金像獎得主馮皓揚讀TVB藝訓班　羊羊：本身在說話方面較弱

娛樂 11:57 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

現年17歲的馮皓揚（羊羊）憑電影《媽媽的神奇小子》「少年蘇樺偉」一角奪得第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」，首次提名即成功獲獎，十分厲害。

羊羊在去年9月於IG宣布休學、當全職演員，更坐言起行報讀課程，成功加入最新一屆TVB藝員訓練班的學員！

最新影片推介：曾業喬專訪

參加藝訓班

今屆TVB藝員訓練班報名人數超過2600人，由金像導演陳德森任校長，於昨天(18日)正式上課，羊羊成為24位香港學員之一，更有內地、馬來西亞學員進行網課。

從TVB娛樂新聞台的片段所見，羊羊與一眾學員上課之餘，又參觀民初街、古裝街等地方，以對電視製作加深了降。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

羊羊：希望糾正懶音

羊羊接受TVB娛樂新聞台主播訪問時提到陳導，「始終我不是經常在片場打滾，聽到他的名字時就在金像獎的最佳導演、最佳電影名單當中，他在上課時提到演員是要謙虛、留意身邊很多不同的事物，這一些也是我以前已開始做，我聽到過就會覺得特別感動，即是覺得自己是在做正確的事。」

被問到最期待哪一範疇的課程，羊羊坦言：「我本身在說話方面是比較弱，希望糾正懶音、字正腔圓，是比較想注重。我也聽到課程除了演員發展，也想有一技之長，也可以讓我們先體驗一下，如果日後有興趣的話，校長也說是可以深造，那就希望睇下試多啲嘢。」

（取自Instagram）

曾演少年版胡鴻鈞

除了曾演電影《入鐵籠》、《媽媽的神奇小子》外，羊羊曾於本年初播出的劇集《愛上我的衰神》演胡鴻鈞的少年版。

少年版陳北河被爸爸要脅用他的名義借錢，後來因被上門追數，他為保護嫲嫲（羅蘭飾）被打，最後就讀大學一年級的他需輟學，打工還債。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【媽媽的神奇小子】演少年版蘇樺偉壓力大　馮皓揚感激張繼聰引導
12:41 2021/07/26
【媽媽的神奇小子】演少年版蘇樺偉壓力大　馮皓揚感激張繼聰引導
【媽媽的神奇小子】演少年蘇樺偉表現令人驚豔　馮皓揚自細勤做運動磨練意志
18:39 2021/08/18
【媽媽的神奇小子】演少年蘇樺偉表現令人驚豔　馮皓揚自細勤做運動磨練意志
【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》馮皓揚首入圍即奪最佳男配角　盼做到出色演員
22:07 2022/07/17
【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》馮皓揚首入圍即奪最佳男配角　盼做到出色演員
【金像獎2022】17歲馮皓揚中小學讀沙田名校童星出身　患亞氏保加中五輟學追演員夢
14:12 2022/07/18
【金像獎2022】17歲馮皓揚中小學讀沙田名校童星出身　患亞氏保加中五輟學追演員夢
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的
14:08 2022/07/18
【金像獎2022】不阻兒子馮皓揚輟學追夢奪金像獎　馮媽媽：這人生是他自己的

你可能感興趣

【媽媽的神奇小子】演少年版蘇樺偉壓力大　馮皓揚感激張繼聰引導
12:41 2021/07/26
【媽媽的神奇小子】演少年版蘇樺偉壓力大　馮皓揚感激張繼聰引導
【媽媽的神奇小子】演少年蘇樺偉表現令人驚豔　馮皓揚自細勤做運動磨練意志
18:39 2021/08/18
【媽媽的神奇小子】演少年蘇樺偉表現令人驚豔　馮皓揚自細勤做運動磨練意志
【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》馮皓揚首入圍即奪最佳男配角　盼做到出色演員
22:07 2022/07/17
【金像獎2022】《媽媽的神奇小子》馮皓揚首入圍即奪最佳男配角　盼做到出色演員
馮皓揚 娛樂人物職業 演員 TVB 電影 娛樂行業

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍
21:12 2022/07/18
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍