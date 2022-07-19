【TVB藝訓班】金像獎得主馮皓揚讀TVB藝訓班　羊羊：本身在說話方面較弱

現年17歲的馮皓揚（羊羊）憑電影《媽媽的神奇小子》「少年蘇樺偉」一角奪得第40屆香港電影金像獎「最佳男配角」，首次提名即成功獲獎，十分厲害。

羊羊在去年9月於IG宣布休學、當全職演員，更坐言起行報讀課程，成功加入最新一屆TVB藝員訓練班的學員！

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參加藝訓班

今屆TVB藝員訓練班報名人數超過2600人，由金像導演陳德森任校長，於昨天(18日)正式上課，羊羊成為24位香港學員之一，更有內地、馬來西亞學員進行網課。

從TVB娛樂新聞台的片段所見，羊羊與一眾學員上課之餘，又參觀民初街、古裝街等地方，以對電視製作加深了降。

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羊羊：希望糾正懶音

羊羊接受TVB娛樂新聞台主播訪問時提到陳導，「始終我不是經常在片場打滾，聽到他的名字時就在金像獎的最佳導演、最佳電影名單當中，他在上課時提到演員是要謙虛、留意身邊很多不同的事物，這一些也是我以前已開始做，我聽到過就會覺得特別感動，即是覺得自己是在做正確的事。」

被問到最期待哪一範疇的課程，羊羊坦言：「我本身在說話方面是比較弱，希望糾正懶音、字正腔圓，是比較想注重。我也聽到課程除了演員發展，也想有一技之長，也可以讓我們先體驗一下，如果日後有興趣的話，校長也說是可以深造，那就希望睇下試多啲嘢。」

▲ （取自Instagram）

曾演少年版胡鴻鈞

除了曾演電影《入鐵籠》、《媽媽的神奇小子》外，羊羊曾於本年初播出的劇集《愛上我的衰神》演胡鴻鈞的少年版。

少年版陳北河被爸爸要脅用他的名義借錢，後來因被上門追數，他為保護嫲嫲（羅蘭飾）被打，最後就讀大學一年級的他需輟學，打工還債。

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