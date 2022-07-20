創新課程結合跨學科　推動社會可持續發展

大學是尋新覓知的寶庫，也是體驗全人教育的場所，對社會人才的培育攸關重要。香港中學文憑試放榜，考生宜選擇優質而合適的院校與課程，為日後事業鋪下康莊大道。香港恒生大學(下稱「恒大」) 是一所以「博雅+專業」教育模式為主導的非牟利私立大學，開拓多元化創新課程，不單訓練學生成為專業人才，更培育他們成為具明辨思維、人文關懷、道德價值及責任感的未來社會領袖，推動社會可持續發展。



自主性和靈活性是自資院校獨特的優勢。恒大設有5個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，提供逾30個學士及碩士課程。大學着重開拓多元化嶄新課程，大部分為全港首創，涵蓋範圍廣泛。除了專業主修與副修外，恒大本科生須修讀共同核心與通識教育課程，掌握不同學院領域的最新知識與技能。

▲ 商學院院長李海東教授（Professor Bradley R. Barnes）指商學院課程度身設計，使其更切合行業的實際需求。

▲ 學院設立金融交易實驗室，學生可透過彭博終端機獲得模擬金融交易的體驗。

恒大商學院提供逾10個自資學士及碩士課程，涵蓋不同商業專業領域的知識。商學院院長李海東教授（Professor Bradley R. Barnes）表示，「學院推行跨學科學習，着重商業智能的培訓，教授電子商貿、數碼營銷、人工智能、區塊鏈、雲計算及大數據等科目，令學生緊貼商務數碼轉型的大趨勢。」



學院與業界建立緊密聯繫，邀請業界資深人士就課程設計給予意見及任教，以及擔任「師徒計劃」的導師，讓學生掌握最新市場資訊和實戰經驗，有助規劃未來事業發展。商學院各個課程獲多個專業團體認可，包括國際會計師公會、香港會計師公會、香港特許秘書公會、香港銀行公會、特許金融分析師協會、香港市務學會及香港人力資源管理學會等，大大提升學生職場競爭力。



「我們幫助學生爭取本地、內地及海外企業及機構的實習培訓機會，學生亦可遠赴海外交流，例如法國、德國、芬蘭、美國、加拿大、澳洲及日本等地，了解不同文化及行業發展，拓闊眼界。」李教授透露，為加強大灣區網絡，學院設立諮詢小組，與區內大學合辦課程，同時為畢業生尋找就業機會。

傳播學院 結合商業及科技智慧 成就多元傳訊專才

▲ 傳播學院院長曹虹教授指學院致力培育學生成為具備商業觸覺的傳播專才

▲ 傳播學院投資過千萬港元的先進設備，如電視錄影廠、電台廣播錄音室、多媒體訓練中心等。

恒大傳播學院創辦的「新聞傳播（榮譽）學士」課程結合商業、財經、新聞傳播、公關與企業傳訊專業，為香港首創；而「融合媒體與傳播科技（榮譽）文學士」課程則着重傳播科技的應用，為傳播界及商界培育全方位商業傳播專才。



傳播學院院長曹虹教授表示，「學生必須同時修讀由恒大商學院教授的商業科目，培養敏銳的商業觸覺。我們與業界關係密切，學生有機會到各大媒體、大型上市公司企業傳訊部門及公關公司實習，又邀請不同界別的領袖翹楚擔任客座講師或嘉賓，介紹行業最新發展。」不少學生更因表現出色，畢業後獲實習機構聘為正式員工，另有部分到本港及海外知名大學繼續修讀研究所課程。



學院與北京清華大學、上海復旦大學、國立台灣大學、世新大學，以及多間海外著名學府簽訂合作協議，推薦學生到相關學府修讀短期課程，安排學生參觀當地傳媒機構及企業，亦積極與大灣區及國內大型企業交流合作，並計劃舉辦澳洲交流活動，帶學生走訪當地院校及企業。



為了讓學生接觸更多不同領域的傳播學知識，學院將先進教學設備及新科技應用在教學上，例如利用VR虛擬實境技術結合新聞採訪和人工智能。未來將深化課程內容，引入電影傳播、運動傳播、創意藝術傳播，以及文化傳播等範疇。

決策科學學院 迎接數碼新世代 培育大數據專才

▲ 候任決策科學學院院長陳偉森教授指學院提供跨領域知識，培養數據科學相關的人才。

▲ 恒大決策科學學院提供虛擬實境設施輔助學習

恒大決策科學學院融合數據科學、雲端計算、5G網絡及供應鏈等領域，旨在培育掌握決策科學能力的新一代專才。恒大候任決策科學學院院長陳偉森教授認為，香港正轉型為知識型經濟，對數據科學相關的人才需求持續殷切，「疫情下，企業加速數碼轉型，愈來愈多企業需要利用科技與數據作決策分析，制定出重要的商業策略，各行各業均渴求數據科學相關的人才，相信這個趨勢將會持續。」



決策科學學院結合三個不同學系，分別為電子計算系、數學、統計及保險學系，以及供應鏈及資訊管理學系，課程內容涵蓋數據科學、物流管理、雲端管理等範疇，適合文理科的學生報讀。所有課程受政府指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）資助，學生每年可獲特定學費資助。為緊貼行業及社會發展，學院更設有決策科學科技實驗室及應用統計實驗室，提供不同軟件及硬件設備，更備有虛擬實境（VR）設施，供學生體驗及操作。「學院課程內容緊貼社會轉變，並邀請專家及業界翹楚親自授教。透過小組學習、專題報告、企業實習等活動，訓練他們的溝通及合作技巧。」陳教授期望，透過學院的訓練，學生懂得隨機應變，適應未來社會及市場變化，在個人職業及人生路上，掌握決策能力。

人文社會科學學院 融滙人文藝術科技 培育創意文化專才

▲ 人文社會科學學院院長譚國根教授指課程糅合文化、產業、科技和創意元素，讓學生日後在不同崗位發揮所長。

▲ 人文社會科學學院舉辦的「亞洲文化祭」，加深學生對亞洲文化的認識。

恒大人文社會科學學院致力加強學生的語言能力、批判思維及創意思考，同時培養新科技應用，擴闊全球視野。學院院長譚國根教授表示，「科技是協助創新意念的工具，因此我們的課程除加入擴增實境（AR）及虛擬實境（VR）等科技，亦着重培養學生的創新思維，令他們能打破舊有模式，激發創意。」學院藉着跨領域課程，創造嶄新學習模式，並加入全球化元素，擴闊學生視野，帶入新思維。

譚教授強調，新世代專才除要具備邏輯思維、智力（IQ）和情緒商數（EQ）外，擁有圖像思考能力（visual thinking）同樣重要，「現今社會講求視覺化（visualisation），只學習如何透過數據去詮釋世界是不足夠的。因此，學院致力培訓學生的圖像思考能力，除了教授學生如何分析數據，更重要的是將數據視覺化，例如以視覺化圖表解釋數據包含的意義。」



隨着學院邁向數碼化，院內設施亦有所提升，例如即將落成的大樓設有多媒體應用設施，訓練學生的數碼素養（digital literacy）。學院透過各種新科技應用，包括遊戲學習（interactive games）、動畫學習（animation skills）等，鼓勵學生多運用電子工具擴闊想像力及豐富學習體驗。全球化與不少的日常生活層面息息相關，學院鼓勵學生走出香港，參加海外交流活動， 親身體驗異地人文色彩及多元文化，提升個人涵養。

注入商務及創新科技元素 成就獨當一面的Smart Translator

▲ 翻譯及外語學院院長方梓勳教授指出，恒生特設全港大學獨有的實踐場所─商務翻譯中心，讓學生參與筆譯及口譯工作。

▲ 恒大翻譯及外語學院學院提供媲美業界的先進教學設施

恒大翻譯及外語學院課程將傳統翻譯與商業元素結合，提供商業、科技及口譯實務課程，輔以電腦知識，緊貼市場趨勢，培育學生成為「科技」、「文化」及「智能」智慧俱備的智慧譯者（Smart Translator）。



課程糅合商業元素，提供商業、科技、法律及口譯實務的培訓課程。學院院長方梓勳教授表示，「我們教授有關金融商業合約、廣告及影視翻譯等學科，更首設佛經翻譯，近年亦積極開辦新科目，包括最受學生及市場歡迎的遊戲本地化及字幕翻譯，為學生提供多元化出路。」



學院提供媲美業界的先進教學設施，其中馮堯敬堂則是翻譯學院的訓練基地，按照日內瓦聯合國總部譯員間的規格，設有尖端的即時傳譯設備，內有6個即時傳譯室，並可容納240人，讓學生實踐所學。



為了提升學生的翻譯技巧，學院特設全港大學所獨有的「實戰場所」──商務翻譯中心，為學生提供業界的筆譯及口譯工作，體驗實際的翻譯工作模式和心態。學生亦有機會遠赴英國倫敦西敏寺大學、北京外國語大學等著名學府交流，透過沉浸式學習培養敏銳的中英語言和文化觸覺。



除中、英文外，學生需額外修讀最少一科「第二外語」，提高學生對語言的敏感度。方教授表示：「學院能於區內佔領導地位，促進不同文化之間的交流，為香港培育商務、法律和政治等範疇的雙語人才。」

課程多元創新 教研成果豐碩



恒大着重教學質素及學生個人發展，採用小班互動教學和重視師生緊密關係。教學人員亦積極參與研究工作，更創立多個教研中心，包括公共政策研究中心、ESG研究中心和青年可持續發展領袖研習所等。大學多年來獲政府研究資助局撥款，所獲的資助總額及項目數量為眾多自資院校之冠。

▲ 恒大青年可持續發展領袖研習所的資助項目「Embracing the Differences」

▲ 恒大公共政策研究中心與香港救助兒童會合辦研討會讓同學深入了解少數族裔生活狀況

「一學生一實習」計劃



職場上的競爭日趨激烈，實習經驗對畢業生會否受僱主青睞舉足輕重。恒大致力推行「一學生一實習」計劃（One Student, One Internship），每年提供逾千個實習名額，機構包括香港政府駐外的經貿辦事處、國際品牌企業及跨國媒體等。實習地點遍及本地、內地和海外國家，如英國、德國、法國、美加、澳洲、北歐多國及新加坡等地，讓學生了解職場之餘，有機會學習別國語言及文化。

校方每年舉辦的就業博覽，吸引百多間大機構參與，為準畢業生進行即場面試。而職前工作坊則邀請業界人士分享行業特色與工作實況，讓學生為應徵和適應職場文化作好準備。恒大畢業生表現一直獲僱主嘉許稱讚，2021年畢業生的就業及升學率高達91.8%。

▲ 恒大為不同學系的學生提供適設的實習及海外交流機會

嶄新住宿書院制度 連結生活與學習

▲ 恒大透過獨特的住宿書院制度，將住宿生活與學習連結。

住宿生活是大學生活重要的一環，恒大設獨特的住宿書院制度（Residential Colleges），共有4所住宿書院：利易海倫博文書院、善衡康活書院、潘燊昌樂群書院及馮堯敬綠延書院，提供1,200個宿位。4所住宿書院各有特色主題：多元文化、健康生活、社區參與和服務，以及可持續發展。各住宿書院會舉辦院際活動，例如校委會主席碗院際比賽、聯合高桌晚宴，以建立學生的團隊合作精神，增強他們對大學與書院的歸屬感。

▲ 住宿書院定期舉辦多元化活動

▲ 住宿書院舉行聯合高桌晚宴

▲ 4個住宿書院主題鮮明，為學生締造共住共學的環境。

充實國際交流體驗

▲ 恒大學生有機會遠赴海外交流，體驗不同文化。

▲ 恒大學生有機會遠赴海外交流，體驗不同文化。

在全球一體化的趨勢下，恒大與世界近100間大學簽訂合作協議，提供多元學術交流機會和資助予學生作海外交換生。大學同時吸引很多海外學生到恒大作交流生，讓不同國籍、種族的同學能拓闊世界觀和視野。



恒大與業界的合作涵蓋本地及國際層面。例如大學與隸屬聯合國教科文組織的國際哲學與人文科學理事會簽訂研究合作協議，共同研究「數碼時代的文化生產與傳播」。透過學術交流，師生能參與人文發展的活動，投入推動全球人文倡議。



獎助學金年度金額達二千萬

▲ 恒大設豐富的獎助學金，鼓勵學生不斷求進。

▲ 學生屢獲外部提供經公開角逐遴選的獎學金

恒大設豐富的獎助學金，年度金額高達二千萬港元，種類多元化，包括入學獎學金、學業成績獎學金、聯課活動獎學金及海外學習獎學金，以鼓勵學生不斷求進。



學生也屢獲外部提供經公開角逐遴選的獎學金，例如政府「自資專上獎學金」、匯豐銀行「匯豐香港獎學金」、友邦保險「友邦獎學金」、領展「領展大學生獎學金」及大灣區共同家園青年公益基金「創明天獎學金」。



恒大一直積極募集各方捐贈的獎助學金，令學生不會因經濟困難而未能完成學業，亦可以享受豐富的校園生活。

報名詳情

親臨恒大校園報名（即場考核及取錄）



日期：即日起至7月23日

地址：香港新界沙田小瀝源行善里

查詢及登記：3963 5555

網頁：www.hsu.edu.hk



（特約）