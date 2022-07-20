  • 30°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 00:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【育兒假】香港迪士尼推侍產假增至3星期　額外設3星期親子假

社會 00:00 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港迪士尼推侍產假增至3星期，額外另設3星期親子假。（迪士尼提供）

香港迪士尼於今個月開始，優化侍產假、育兒假及親子假等安排，並把同居伴侶列入公司政策中「家庭成員」的定義，享有相關育兒假；同時，於今年下半年為所有合資格演藝人員提供最多兩天名為「充電日」的有薪假期，冀讓演藝人員平衡工作和家庭生活、有更充足時間休息。

在新的政策下，侍產假福利將由新設的育兒假所涵蓋，假期由5天增加至3星期，並擴展至領養小朋友及繼親等情況。另外，香港迪士尼特別為新任父母設立親子假，每當有18歲以下子女新加入演藝人員的家庭時，可在原有的產假或育兒假福利上，再於首年額外獲得3星期親子假，希望讓員工與新加入家庭的子女建立親密關係，有更多時間與子女共度天倫。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

任職香港迪士尼餐飲部的阿 Ken 和 Daisy，在工作上相識，一同走過10個年頭，Daisy 剛誕下第二個小朋友，阿 Ken 可放取合共6星期的育兒假及親子假。他表示，家中本來已有大女需要照顧，即使太太已享有14星期產假，但一個母親於產假期 間要照顧兩個小朋友，伴侶的支持十分重要。

很高興公司優化育兒假及親子假，讓我有更多時間照顧家庭，太太有更充份休息。而親子假在其他公司也較少見，小朋友成長的階段很珍貴，一旦錯過了就不能 回頭，這些假期的確為在職父母帶來更多便利！

銷售部的Kona將於十月底迎接第三個小生命，六年抱三的她很高興公司優化親子假等福利，讓她有更多時間陪伴子女，認為在職媽媽要一邊工作、一邊照顧孩子並不容易，感謝公司有這些假期提供，讓他們能夠有更多時間見證小生命成長和各個珍貴時刻。

初為人母、來自傳訊及公共事務部的Candy亦同意親子假等福利對在職家庭很重要，她指作為媽媽剛生產後可以有更充足的休息，之後再投入工作亦有彈性安 排，例如在疫情期間有需要時可在家工作。

這裡的工作環境非常理解在職家長需要，讓我們可以一邊安心照顧家庭、一邊工作。

香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁陳慧娟表示，香港迪士尼致力推行家庭友善工作間，今次優化育兒假及親子假等安排，所有新增假期均為百分百全薪，並適用於前線及後勤全職同事，形容為「在服務業界實屬較罕見的福利政策。」

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【迪士尼樂園】樂園部分周三不設夜間匯演　有市民感失望
19:53 2022/07/17
【迪士尼樂園】樂園部分周三不設夜間匯演　有市民感失望
【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票
22:00 2022/07/12
【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
12:01 2022/06/30
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式

你可能感興趣

【迪士尼樂園】樂園部分周三不設夜間匯演　有市民感失望
19:53 2022/07/17
【迪士尼樂園】樂園部分周三不設夜間匯演　有市民感失望
【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票
22:00 2022/07/12
【門票騙案】數百人疑墮迪士尼騙案涉款50萬　苦主現身：有自稱員工低價售套票
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
12:01 2022/06/30
【週末好去處】迪士尼樂園夏日冰涼派對回歸　Pixar水花車巡遊+史迪仔商品+限定菜式
迪士尼樂園 香港 人力資源 侍產假 服務 產假 爸媽心聲

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
19:05 2022/07/18
【網絡熱話】離職派連鎖餅店散水餅惹不滿　同事貼字條揶揄: CHEAP到死
【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險
09:32 2022/07/17
【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險