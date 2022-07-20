【育兒假】香港迪士尼推侍產假增至3星期　額外設3星期親子假

▲ 香港迪士尼推侍產假增至3星期，額外另設3星期親子假。（迪士尼提供）

香港迪士尼於今個月開始，優化侍產假、育兒假及親子假等安排，並把同居伴侶列入公司政策中「家庭成員」的定義，享有相關育兒假；同時，於今年下半年為所有合資格演藝人員提供最多兩天名為「充電日」的有薪假期，冀讓演藝人員平衡工作和家庭生活、有更充足時間休息。

在新的政策下，侍產假福利將由新設的育兒假所涵蓋，假期由5天增加至3星期，並擴展至領養小朋友及繼親等情況。另外，香港迪士尼特別為新任父母設立親子假，每當有18歲以下子女新加入演藝人員的家庭時，可在原有的產假或育兒假福利上，再於首年額外獲得3星期親子假，希望讓員工與新加入家庭的子女建立親密關係，有更多時間與子女共度天倫。

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任職香港迪士尼餐飲部的阿 Ken 和 Daisy，在工作上相識，一同走過10個年頭，Daisy 剛誕下第二個小朋友，阿 Ken 可放取合共6星期的育兒假及親子假。他表示，家中本來已有大女需要照顧，即使太太已享有14星期產假，但一個母親於產假期 間要照顧兩個小朋友，伴侶的支持十分重要。

很高興公司優化育兒假及親子假，讓我有更多時間照顧家庭，太太有更充份休息。而親子假在其他公司也較少見，小朋友成長的階段很珍貴，一旦錯過了就不能 回頭，這些假期的確為在職父母帶來更多便利！

銷售部的Kona將於十月底迎接第三個小生命，六年抱三的她很高興公司優化親子假等福利，讓她有更多時間陪伴子女，認為在職媽媽要一邊工作、一邊照顧孩子並不容易，感謝公司有這些假期提供，讓他們能夠有更多時間見證小生命成長和各個珍貴時刻。

初為人母、來自傳訊及公共事務部的Candy亦同意親子假等福利對在職家庭很重要，她指作為媽媽剛生產後可以有更充足的休息，之後再投入工作亦有彈性安 排，例如在疫情期間有需要時可在家工作。

這裡的工作環境非常理解在職家長需要，讓我們可以一邊安心照顧家庭、一邊工作。

香港迪士尼樂園度假區人力資源副總裁陳慧娟表示，香港迪士尼致力推行家庭友善工作間，今次優化育兒假及親子假等安排，所有新增假期均為百分百全薪，並適用於前線及後勤全職同事，形容為「在服務業界實屬較罕見的福利政策。」

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記者：李榮忠