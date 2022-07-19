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【中風疑雲】85歲影帝謝賢嘴歪網民憂中風　腦科醫生教4字口訣判斷中風先兆

醫生診症室 11:11 2022/07/19

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85歲影帝謝賢嘴歪網民憂中風，腦科醫生教4字口訣判斷中風先兆。

現年85歲的謝賢，在第40屆香港電影金像奬摘下影帝獎項，成為歷屆最年長影帝。在頒獎典禮上，謝賢脫下口罩發表獲獎感言時，被網民發現嘴巴歪斜，憂慮他是否曾有中風。

最新影片：

謝賢在去年接受TOPick訪問時，仍腰板挺直、中氣十足，更分享養生之道，笑稱因貪玩的個性養成平日愛行山、游水、潛水等習慣。不僅行山速度比年輕人快，還能潛水至100呎捉魚，更會去騎馬；看似健康狀況甚好。

香港腦科學會委員盛斌醫生指出，每4至5名中風人士中就有一人曾有「小中風」，醫學上稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。由於徵狀於24小時內完全康復，快則1小時內已消失，持續時間很短，因此有機會被患者忽略。

另外，衛生署資料顯示，吸煙、年紀大、高血壓等，都是中風高危因素。了解更多：

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四字口訣判斷中風先兆

  • 談（Talk for Speech） : 表達或說話有困難
  • 笑（Smile for Face）：面部表情不對稱
  • 用（Use for Arm）：一邊手腳無力
  • 兵（SOS for Timely call for help）：即時請「救兵」，報警求助

醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是四個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。

為減低中風風險，醫生提醒生活模式上，應定期運動、保持良好飲食習慣、戒煙、控制體重等。另外，管理慢性疾病如糖尿病、高血壓、高血脂等，定期做檢查。更要堤防心房纖維性顫動，防止心律不整，導致心臟血栓而中風。

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責任編輯：羅嘉欣

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