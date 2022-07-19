【一代天后】梅艷芳出道40周年展覽　歌迷會精挑梅姐31張海報回顧

▲ 《一切從新秀開始の百變梅艷芳》

一代天后梅艷芳在40年前（1982年）7月18日憑演唱《風的季節》勇奪第一屆「新秀歌星大賽」，從此踏上百變又璀璨的星途。在梅姐出道40週年大日子，歌迷會「芳心薈」選擇了深水埗一幢歷史悠久的古舊大廈舉辦《一切從新秀開始の百變梅艷芳》海報展，展覽期由即日起至7月24日。

昨日此海報展及展覽舉行開幕儀式，多位梅姐生前曾合作的圈中好友如張文新、黎學斌、溫應鴻、文佩玲、莫鎮賢、劉建中主持開幕儀式。

▲ 昨日開幕。（大會提供）

新秀出身的文佩玲和莫鎮賢都恭喜電影《梅艷芳》在金像獎頒獎禮獲多個大獎。莫鎮賢更稱：「我看了3次，其中一次包場帶學生看，好像再看到梅姐，有些場景當時自己也在場，喊濕幾包紙巾。」文佩玲亦稱：「女兒睇完電影《梅艷芳》，鍾意咗梅姐，追聽梅姐的歌。」

會上除播出世界各地歌迷共80人以及居住在加拿大的姨甥、梅愛芳大仔Royce也與阿姨梅艷芳隔空合唱，場面感人。

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此展覽為「芳心薈」歌迷會與「電影雙週刊」合作，亦會印製《梅艷芳、海報集》修訂版，當中包括梅艷芳的唱片、演唱會、電影、廣告等海報，這批海報是梅艷芳在香港粵語流行曲樂壇及演藝界輝煌成就的見證，同時記錄著香港文化的發展及香港演藝界的黃金歲月。



而《一切從新秀開始の百變梅艷芳》海報展，精選展出梅艷芳在歌、影、舞台上最具代表性的海報，同時，梅迷及安樂電影公司亦借出部份當年梅艷芳的獎座；及在《梅艷芳》電影中王丹妮扮演梅姐參加新秀時所穿著的黃金戰衣戲服作展覽之用。另外亦會展出電影海報12張，唱片加演唱會海報19張。

最新影片：

《一切從新秀開始の百變梅艷芳》

日期：7月18至7月24日

地點：大南街173號聯昌皮號一樓大南天梯

記者：區家歷