【職場人生】昔日學霸同學今變下屬 高級文憑上司：人脈比起勤力及腳踏實地重要

▲ 風水輪流轉，世事難料。

世界雖大，但職場上遇上同學也不出奇，即使同一間學校畢業，出校門後各人際遇都不同。最近有打工仔於香港討論區以「曾經嘅中學學霸今日只不過係我下屬」為題發文表示，最近有新同事入職，發現是年年全班考頭三名學霸的中學同學，因他比較早踏出社會工作，沒想到「依家當年嘅中學學霸都只係我下屬，要聽我講」。

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該名打工仔發文表示，學霸同事中學時讀書「好勁」，最後成功考入大學，而他則未能成功進入大學，只能讀高級文憑（Higher Diploma，簡稱HD），由於他比較早踏出社會工作，認為人脈起比勤力及腳踏實地更重要，即是識人好過識字，明天就是DSE放榜，他更以自身經歷表示「就算考得衰入唔到U咁又點，而家我發展仲好過當年嘅中學學霸！」

不過有網民就勸樓主勿自視過高及自滿，難保學霸同學有朝一日或會成為其上司，點擊下圖看網民留言:

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責任編輯︰王明芳