【智慧醫院】伊院醫院指揮中心助監察實時院內情況　加快病床流轉縮短病人出院時間

▲ 伊利沙伯醫院以試點形式試行「醫院指揮中心」 。（陳靜儀攝）

伊利沙伯醫院自2020年第四季起試行『醫院指揮中心』系統，整合醫院病床數目、病人資料等，讓醫護可一目了然得知醫院整體情況。系統在第五波疫情中更發揮重要作用，即時得知不同病房重症確診病人的分布及病床佔有率等，讓院方更有效分配資源、加快病床流轉，該系統實行以來可縮短病人出院時間三分之一。

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智慧醫院是伊院近年的重要發展項目，該院由2020年10月下旬起試行醫院指揮中心，以三個系統包括床位調配管理、臨床作業系統管理以及資訊調配管理組成。系統更為第五波疫情製作出COVID-19模組，以不同顏色分辨病人分布位置及病床佔有率，提升醫院的運作效率、病人的診治成效等。

在床位調配管理方面，醫院利用儀表板整合病床佔有率、即日出入院的病人數目等數據，以紅、綠兩種顏色作已預約、已錯過及已完成的記錄，助醫護監察病床實時運轉情況；再配合資訊調配管理中的病人出院模組，縮短病人出入院時間。

該院中央護理部部門運作經理魏秀珍表示，以往安排病人出院或轉院會牽涉不同部門，需多次電話往來溝通，系統可即時準確得知病人及病床情況，節省電話通訊。而系統實施以來，有55%人可在下午1時前出院，較以往的44%人上升約10個百分點，病人出院的時間亦較以往縮短約三分之一時間。

該院神經外科顧問醫生麥凱鈞表示，以往巡房時需要順病床號碼看症，現時只要透過臨床作業系統管理，即可得知各病人維生指數等狀況，優先為有需要病人做檢查，惟該系統暫只適合骨科、神經外科以及內科。他透露醫管局或會逐步在不同醫院試行醫院指揮中心。

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記者：郭詩詩