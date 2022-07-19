【金像獎2022】吳鎮宇第六度失落金像獎影帝　13歲仔發文笑阿爸︰最佳陪跑

▲ 吳鎮宇第六度失落金像獎影帝，13歲兒子Feynman竟發文笑阿爸是「最佳陪跑」。

第40屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿結束，85歲謝賢憑《殺出個黃昏》以大熱姿態奪得影帝，第6度入圍角逐最佳男主角的吳鎮宇則再次失落獎項。吳鎮宇工作室發文答謝外界支持，但其13歲兒子吳費曼（Feynman）竟發文寸爆阿爸是「最佳陪跑」！

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現年60歲的吳鎮宇入行40年，今屆金像獎是他第6度獲提名「最佳男主角」，原本賽前被指有望開齋封帝，最終倒灶敗給謝賢。吳鎮宇工作室在微博發文答謝支持：

每一個電影人的努力都值得全心全意的祝福。還有很多很多，感恩大家對哥的喜愛和支持，電影人、影視人還信心滿滿期待之後能創作更好的作品奉獻給大家，衷心感恩。

▲ Feynman發文取笑爸爸是「最佳陪跑」。（微博圖片）

Feynman不擔心會被爸爸打罵

不過，鎮宇兒子Feynman則於微博發文開玩笑，斗膽寸爆阿爸是最佳陪跑，還附上一段開心猩猩的影片「恭賀」。

恭喜無蒸魚（吳鎮宇普通話諧音）獲得最佳陪跑和最佳冷門獎。#這個很費曼 #吳鎮宇 #濁水漂流獲金像獎11項提名

貼文獲得近14萬個讚好，並有大批網民留言爆笑，有網民問Feynman不擔心「爸爸會打你嗎」？Feynman回答「不會」，有人又稱「讓老吳多拍戲啊，喜歡他的演技」，Feynman竟回應「可是我不喜歡」。不少網民勸Feynman應安慰爸爸，「你別這樣，他輸很多次了，你安慰一下他」、「恭喜你在吳鎮宇黑粉頒獎禮，得了一個最佳導演和最佳編劇」。

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淡然看金像獎︰自己無獎就有話題

其實吳鎮宇兩父子一直感情很好，Feynman不時分享爸爸的「黑圖」，可見鎮宇都好玩得。鎮宇對於金像獎的獎項看得淡然，他曾在陳慧珊（Flora）監製及主持的節目《放學後》中回應過，自己繼續無獎就會繼續有話題，有沒有獎項也不會影響他拍戲的酬勞和生活。

你說我演戲很好，但我沒有得過一次金像獎，有人問我是否想得到？我現在的想法是不要給我，因為每次失落，人家來安慰、替我可惜，這樣才有話題，每一次我都會被提起為甚麼又沒有得獎，但如果得到獎後，這個話題便消失了，而且我發覺有沒有得獎，對我的酬勞和生活沒有幫助。

▲ 鎮宇教仔不要欺負人，也不能讓別人欺負。（微博圖片）

教仔不欺負人也不讓別人欺負

鎮宇透露自己小時候於60年代生活拮据，媽媽是個沒受過正統教育的水上人，但憑着不屈不撓的獅子山精神及強悍不屈的生活智慧，將幾個子女養育成人，當年媽媽為糊口生存，也不屈服於別人，媽媽說過︰「千萬不要欺負人，也不能讓別人欺負，這就做人的原則」。

媽媽的精神正正是鎮宇教導兒子Feynman的重要一課。就讀新加坡國際學校（香港）的Feynman有次被發現臉上有瘀青，鎮宇帶點開心地問他「是不是跟人打架？還是被人打？」，他內心覺得這就對了，每一個人都要經歷這些事情，例如跌倒，「尤其是男孩子，更是要有經歷」。

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後來鎮宇得知，原來兒子在學校被另一同學騷擾，他還擊時被該同學一拳打臉，他就跟兒子說︰「那你以後知道，再發生同樣事情，就要保護自己的臉了」。他認為在學校需學懂處理及保護自己，寧願早一點發生。鎮宇的教育方式強調讓孩子去面對成長，或許比無微不至的照顧更好。

此外，鎮宇也熱愛閱讀，即使自己未有大學畢業，但他出口成文滿腦子哲學，因為從小書本就是他的最好朋友，覺得圖書館是一個偉大發明。不過，Feynman現在好像較熱愛打機，不時見鎮宇拍下他打機的模樣，真是機不離手。

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責任編輯︰王明芳