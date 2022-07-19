【食用安全】OL午餐放3小時先食致食物中毒　醫生：室溫存放數小時易生毒素

食物切勿放太久才吃！台灣一名30歲OL，因中午太忙碌，午餐放3小時才吃，結果嘔吐不已下求醫，醫生判斷其食物中毒，提醒民眾室溫存放數小時易生毒素，食物要適當保存。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威近日在節目《健康好生活》中分享案例，稱一名30歲的OL，因工作忙碌、中午誤餐，晚了3小時才吃飯。結果到下午5時許，該名OL腹部突感不適，之後開始嚴重乾嘔，甚至每半小時就吐一次，最後她求醫。

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葉醫生稱，經問診後確定患者吃了炒飯，稱「這是蠻典型的仙人掌桿菌感染！」這種狀況俗稱炒飯症候群。仙人掌桿菌常見於環境中，因從顯微鏡看，外觀有許多小鞭毛、看似仙人掌而得名。

葉醫生指，食物煮完直接吃當然沒問題，但若放置在室溫底下幾小時後，灰塵、昆蟲等雜質就會汙染食物，導致細菌大量孳生，並累積許多毒素。葉秉威解釋，一旦把它吃下肚，就可能引起仙人掌桿菌的食物中毒。

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為什麼叫「炒飯症候群」？葉秉威說，這和感染仙人掌桿菌後的2種中毒型態有關：

1. 嘔吐型：

嘔吐型在臨床上較為常見，其潛伏期較短，約1～5小時。「常見於吃下澱粉或米飯，大概半小時到1小時後，你就會開始噁心、想吐。」

常見症狀有噁心、嘔吐、頭暈、發燒、四肢無力等，但腹瀉狀況極少發生；該名個案便是如此。

2. 腹瀉型：

腹瀉型的潛伏期較長，為8至16小時。很像一般腸胃炎，比較容易藉由被汙染的香腸、肉汁，造成食物中毒。

經常有腹痛、腹瀉症狀，以腸炎的表現為主，嘔吐比較少見，且常被誤認為一般腸胃型感冒。

葉秉威稱，這種感染經治療，不久後就會痊癒。提醒民眾務必注意食物新鮮度，否則會吃壞肚子、得不償失。

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責任編輯：羅嘉欣