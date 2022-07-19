【運動員學校】桌球手張家瑋為港奪世運會首金　母校林大輝中學成體壇獎牌搖籃

▲ 桌球新星張家瑋為港勇奪歷來首面世運金牌。

港隊於今屆世界運動會贏得1金4銅佳績，桌球新星張家瑋更為港勇奪歷來首面世運金牌。張家瑋中學時就讀沙田區英中聖公會曾肇添中學，其後轉讀林大輝中學，該校出產不少運動精英，近年成為「體壇獎牌搖籃」。

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首戰世運會即贏金牌

23歲的張家瑋於香港時間周一（18日）凌晨，在美國阿拉巴馬州伯明翰舉行的世界運動會英式桌球決賽上，以3︰1擊敗埃及球手Abdelrahman Shahin，取得港隊今屆賽事及歷來首面金牌。香港桌球總會於facebook發文祝賀張家瑋，並指他首次出席世運會，首戰即贏得金牌，認為香港新一代桌球精英運動員前途無可限量。

張家瑋師承桌球手吳安儀的爸爸吳任水，2011年加入港少隊，13歲升格至港青。他多年來在桌球界戰績彪炳，2015年7月奪得歐洲U18世青賽亞軍，同年10月獲U18世界青少年錦標賽冠軍。他是繼傅家俊和陳國明後，本港出產的第3位世青冠軍。

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在中學階段，張家瑋原就讀沙田區英中聖公會曾肇添中學，2015年9月，他轉讀同區直資的林大輝中學，以便接受全職運動員訓練，家人對他的志向亦表示支持。

直資中學出產體壇精英

位於沙田的直資學校林大輝中學在2004年創校，一直重視學生的體育發展，並積極推動體育普及化、精英化和盛事化。該校校監林大輝曾任兩屆立法會議員，他重視香港體育發展，目前正擔任體育學院董事局主席。

去年東京奧運港隊派出46人出戰，林大輝中學亦有4名校友出賽，包括劍擊代表張家朗、空手道代表劉慕裳、乒乓球代表黃鎮廷及賽艇代表洪詠甄。最終張家朗為港奪東奧首面金牌，劉慕裳獲奧運銅牌。

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林大輝中學著重引發學生對各項運動的興趣，並安排專業教練培訓。校內設有相應設施配合學生練習，例如室內暖水泳池、健身中心、體育館和小型足球場等。

運動傑出成就入學加分

據中學概覽資料顯示，林大輝中學在收生要求方面，學業成績佔20分；操行10分；興趣或課外活動佔10分；英文、中文或普通話語文能力佔25分；面試佔35分。另設額外分數，於運動、藝術、設計或科技有傑出成就佔15分；家長或兄弟姊妹曾於 / 現於林大輝中學就讀佔5分。2021-22年度該校中一至中二學費為$36,000，中三至中六則為$31,000。

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責任編輯︰王明芳