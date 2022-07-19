【周末好去處】新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo　大阪一町7大爆笑打卡位

▲ 樹懶壽司師博出品奇慢，因此迴轉壽司帶上只得數件壽司在轉動。（相片來源：新城市廣場）

今個暑假，新城市廣場帶來全新「偽出國」體驗，有期間限定的日本IG百萬人氣插畫主題布置，以及全新開放的戶外唯美打卡樂園，打造IG-able的拍照場景，粉絲及日本迷必要朝聖！

期間限定展覽《新城市廣場x Keigo大阪一町》由即日起至9月12日舉行，以大阪商店街為靈感，配合日本幽默風插畫家Keigo（河尻圭吾）筆下角色的搞笑日常。換上運動裝的主角扮固力果跑跑人廣告招牌、在十字路口以超慢速駕駛的樹懶先生、被長嘴耽誤了的大阪燒廚神鱷魚先生、還有巨大化充氣雞泡魚、章魚燒八爪魚等經典大阪景色，7大打卡位夠晒爆笑。

▲ 以芝士為主題的打卡位很有特色，Say Cheese打卡牆閃閃發光。（相片來源：新城市廣場）

《Keigo夏日涼浸浸雪條店》更有兩大可愛角色樹懶及長頸鹿先生化身可愛造型冰凍雪條，《Keigo盛夏快閃商店街》則有大量精品發售，當中逾10款商品更是首次登場，包括：高下立見啤酒杯、樹懶先生超萌體重電子磅、樹懶先生家居潮地毯等，亦有商場獨家精品可供換領。同場更有Keigo畫作展覽，其中2款NFT作品首次於商場展出，亦有Keigo的親筆之作。

全新戶外打卡樂園

另外位於商場5樓戶外平台的全新打卡主題樂園Fun Park現已登場，以繽紛色系作為主調，3大主題園區結合打卡、玩樂及悠閒元素，帶來多達10個IG拍照打卡位，如夢幻唯美的「紫藤花隧道」、「幻紫滑梯」、「七彩條子迷宮」、「Say Cheese發光牆」等等場景，隨手一拍都是美照。

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新城市廣場特邀人氣攝影師「日系小子」KN駐場，利用自然光線引光及日系簡單構圖的方式為你拍出「空氣感」美照，於7月30及31日參加《唯美日系照相館》，讓KN親自指導擺出不造作的Pose，成為日系美照的主角。8月6日及7日舉辦的《大師級網紅美照班》，KN將針對手機攝影，從基礎拍攝手法以至取景、構圖、追光等秘訣，讓大家用手機也可拍攝出「空氣感」作品。

▲ 憑會員積分及即日電子消費可換領3款商場獨家限量精品。（相片來源：新城市廣場）

【新城市廣場 x Keigo日日一町】

地址： 沙田新城市廣場一期1樓羅馬圓型獻技場及3期2樓

日期：即日起至9月12日

時間：12nn至10pm

《Fun Park》開放詳情：

地點：沙田新城市廣場一期5樓戶外平台

開放時間：7am至10pm

記者：張頌婷