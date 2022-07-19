  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 12:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR演唱會】網上再瘋傳內部認購門票炒價　叫價近1.5萬元炒高逾10倍

社會 11:58 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

網上瘋傳內部認購非實名門票炒價，頭場前排叫價近1.5萬元炒高逾10倍。（資料圖片）

人氣男團MIRROR將於7至8月份舉行一連12場紅館演唱會，早前以實名制公開發售37,700張門票，每人限購兩張，惟一票難求，很多鏡粉也買不到演唱會票。近日，在網上瘋傳一份關於MIRROR門票內部認購非實名門票的「炒價」，頭場前排位置一張叫價近1.5萬元，價格炒高逾10倍。

MIRROR演唱會門票分7成內部認購門票，及3成實名制公開發售門票。不過，粉絲要購買「內部認購門票」時，涉及多項捆綁式消費，包括要購買贊助商的產品，包括保險計劃、寬頻網絡升級計劃等。

近日在通訊軟件瘋傳一份關於MIRROR門票內部認購非實名門票的「炒價」，售票者稱門票為內部認購門票，不需實名可轉讓，價目表中7月25日頭場演唱會靠前排的位置叫價一張14,900元，其餘日子靠前的位置亦叫價上萬元，炒高逾10倍；另外大約中排的位置則需5,000多元，價格亦炒高5倍。

惟市民在網上交易演唱會門票要注意，早前6月演唱會門票長居警方10大高危貨品排行榜之首，警方建議市民光顧信譽良好的商店及賣家，如有懷疑，應終止交易。

網上瘋傳MIRROR門票內部認購門票「炒價」，部分日子：

($1280連位門票)
7月25日頭場
前排連每張$14900

7月29日
前排每張$14300

($880連位門票)
7月29日
中排每張$5600

8月3日
中排每張$5600

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠

相關文章

【MIRROR成員】Jeremy推第二首單曲爭新人獎　《九》MV黑白妖艷形象帶出人間善惡
今日 09:54
【MIRROR成員】Jeremy推第二首單曲爭新人獎　《九》MV黑白妖艷形象帶出人間善惡
【大數據】第二季IG品牌內容廣告銷售額最高KOL　MIRROR 4子打入十大【內附排名】
16:59 2022/07/18
【大數據】第二季IG品牌內容廣告銷售額最高KOL　MIRROR 4子打入十大【內附排名】
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓
16:42 2022/07/18
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓

你可能感興趣

【MIRROR成員】Jeremy推第二首單曲爭新人獎　《九》MV黑白妖艷形象帶出人間善惡
今日 09:54
【MIRROR成員】Jeremy推第二首單曲爭新人獎　《九》MV黑白妖艷形象帶出人間善惡
【大數據】第二季IG品牌內容廣告銷售額最高KOL　MIRROR 4子打入十大【內附排名】
16:59 2022/07/18
【大數據】第二季IG品牌內容廣告銷售額最高KOL　MIRROR 4子打入十大【內附排名】
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓
16:42 2022/07/18
【MIRROR成員】姜濤+Anson Lo+Ian+Edan護膚秘密 水潤柔滑重塑輪廓
Mirror 演唱會 門票 寬頻 商場 演唱會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍
21:12 2022/07/18
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍