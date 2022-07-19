【MIRROR演唱會】網上再瘋傳內部認購門票炒價　叫價近1.5萬元炒高逾10倍

▲ 網上瘋傳內部認購非實名門票炒價，頭場前排叫價近1.5萬元炒高逾10倍。（資料圖片）

人氣男團MIRROR將於7至8月份舉行一連12場紅館演唱會，早前以實名制公開發售37,700張門票，每人限購兩張，惟一票難求，很多鏡粉也買不到演唱會票。近日，在網上瘋傳一份關於MIRROR門票內部認購非實名門票的「炒價」，頭場前排位置一張叫價近1.5萬元，價格炒高逾10倍。

MIRROR演唱會門票分7成內部認購門票，及3成實名制公開發售門票。不過，粉絲要購買「內部認購門票」時，涉及多項捆綁式消費，包括要購買贊助商的產品，包括保險計劃、寬頻網絡升級計劃等。

近日在通訊軟件瘋傳一份關於MIRROR門票內部認購非實名門票的「炒價」，售票者稱門票為內部認購門票，不需實名可轉讓，價目表中7月25日頭場演唱會靠前排的位置叫價一張14,900元，其餘日子靠前的位置亦叫價上萬元，炒高逾10倍；另外大約中排的位置則需5,000多元，價格亦炒高5倍。

惟市民在網上交易演唱會門票要注意，早前6月演唱會門票長居警方10大高危貨品排行榜之首，警方建議市民光顧信譽良好的商店及賣家，如有懷疑，應終止交易。

網上瘋傳MIRROR門票內部認購門票「炒價」，部分日子：

($1280連位門票)

7月25日頭場

前排連每張$14900 7月29日

前排每張$14300 ($880連位門票)

7月29日

中排每張$5600 8月3日

中排每張$5600

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記者：李榮忠