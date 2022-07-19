【詐騙案】48歲女墮加密貨幣騙局失530萬元　警拘3男子

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警方今日（19日）表示，一名女子網上買加密貨幣，損失約530萬元，其後拘捕3人。

警方指，4月20日接獲一名48歲本地女子網上報案，指其去年9月透過一個網上通訊平台認識一名男子，並經介紹在一網上應用程式買入加密貨幣，並分別13次將約530萬轉帳至10個指定的香港銀行戶口。惟受害人其後嘗試提取該些款項時發現該應用程式已關閉，懷疑受騙，遂報案。



旺角警區重案組人員接手調查案件，經調查後，昨日在上水、葵青及深水埗區拘捕3名年齡介乎19至60歲的本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。調查顯示，該3名被捕人為銀行戶口擁有人，他們已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。



警方強調，欺詐屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

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責任編輯：余思嵐