  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 12:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【詐騙案】48歲女墮加密貨幣騙局失530萬元　警拘3男子

社會 12:01 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

警方今日（19日）表示，一名女子網上買加密貨幣，損失約530萬元，其後拘捕3人。

警方指，4月20日接獲一名48歲本地女子網上報案，指其去年9月透過一個網上通訊平台認識一名男子，並經介紹在一網上應用程式買入加密貨幣，並分別13次將約530萬轉帳至10個指定的香港銀行戶口。惟受害人其後嘗試提取該些款項時發現該應用程式已關閉，懷疑受騙，遂報案。

旺角警區重案組人員接手調查案件，經調查後，昨日在上水、葵青及深水埗區拘捕3名年齡介乎19至60歲的本地男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。調查顯示，該3名被捕人為銀行戶口擁有人，他們已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方強調，欺詐屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。

【TOPick診症室】丈夫疫下助妻子消毒清潔　驚患「高爾夫球手」疼痛不已

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【面臨收地】古洞鎅木廠清拆獲寛限2個月　開辦木工班認識傳統工業
今日 09:29
【面臨收地】古洞鎅木廠清拆獲寛限2個月　開辦木工班認識傳統工業
【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
今日 10:05
【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
今日 10:30
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
【歐洲熱浪】英國高溫料飆升至41度　大部分學校停課或提早放學
今日 10:59
【歐洲熱浪】英國高溫料飆升至41度　大部分學校停課或提早放學
【上車資訊】特快公屋單位今起接受申請　同步推綠置居青富苑蝶翠苑貨尾
今日 11:41
【上車資訊】特快公屋單位今起接受申請　同步推綠置居青富苑蝶翠苑貨尾

你可能感興趣

【面臨收地】古洞鎅木廠清拆獲寛限2個月　開辦木工班認識傳統工業
今日 09:29
【面臨收地】古洞鎅木廠清拆獲寛限2個月　開辦木工班認識傳統工業
【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
今日 10:05
【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
今日 10:30
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
深水埗區 罪行 旺角 上水 香港 深水埗 銀行

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍
21:12 2022/07/18
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍