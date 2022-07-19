【遙距診症】DrGo推中醫視像義診　免費為100名葵青居民診症

▲ 遙距醫療服務平台DrGo推出「遙距醫療在葵青 ─ 中醫視像義診計劃」。（香港電訊提供圖片）

香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo，與醫療夥伴康河中醫診所及南葵涌社會服務處合作，推出「遙距醫療在葵青 ─ 中醫視像義診計劃」，為100位葵青居民提供免費中醫視像診症服務。

▲ （香港電訊提供圖片）

「遙距醫療在葵青 ─ 中醫視像義診計劃」將提供30分鐘遙距視像診症服務、最少兩日基本處方藥物及藥物即日送遞服務至指定地址，讓100名合資格之葵青居民可受惠中醫藥診治，包括調理「長新冠」症狀，提升後疫情時期的生活質素。

現年60多歲的盧女士今年年初患上新冠肺炎，康復後仍持續受到「長新冠」的影響，令其氣喘問題日趨嚴重，每步行一段時間後便感到呼吸不順。她透過「遙距醫療在葵青 ─ 中醫視像義診計劃」，只需從家中步行數分鐘前往南葵涌社會服務處，在社工陪同下以視像形式獲得中醫師診治她的呼吸毛病，毋須前往較遠的實體中醫診所就診，方便她按時覆診跟進。

而70多歲的曾先生亦有參加這次義診計劃，他受濕疹困擾多年，及後得悉能夠在居所附近的南葵涌社會服務處，一站式以視像模式諮詢中醫師及送藥服務，這些便捷安排讓他更有動力及信心去處理這纏繞多年的毛病。

DrGo商務總監吳詠欣女士表示，至今已超過1,500名有需要人士受惠於DrGo提供的免費遙距診症服務，而『遙距醫療在葵青 ─ 中醫視像義診計劃』是DrGo首次將免費遙距醫療服務延伸至中醫遙距醫療服務，旨在讓對中醫醫療服務有需要的人士可體驗中醫視像診症帶來的方便，更可有助調理『長新冠』症狀。

康河中醫診所顧問中醫師古鎧綸先生表示，不少患者因在疫情下減少外出而未能按時定期覆診，因而影響治療效果及康復進度。現在透過科技，患者可以足不出戶，以視像形式讓中醫師仔細問診以便施治，減省舟車勞頓的麻煩及解決地域上的限制，不單提高患者覆診意欲，更可以令更多的病人得以受惠。

DrGo為「遙距醫療在葵青 ─ 中醫視像義診計劃」特別安排流動宣傳車輛，在葵青區向居民推廣中醫遙距醫療服務。有關DrGo服務登記，請於https://drgohkt.page.link/download_app下載DrGo應用程式。更多DrGo服務詳情，請致電服務熱線+852 2380 2323或瀏覽www.drgo.com.hk。

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責任編輯：郭詩詩