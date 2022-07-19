  • 33°C
香港時間 : 2022719日 (週二) 12:42
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【豁免受罰】未有備妥立法會選舉廣告　立法會議員鄧飛入稟申豁免受罰

社會 12:07 2022/07/19

分享：

分享：

熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

身兼香港教育工作者聯會副主席的選舉委員會界別立法會議員鄧飛。（資料圖片）

身兼香港教育工作者聯會副主席的選舉委員會界別立法會議員鄧飛，日前入稟高等法院指，就2021年12月立法會換屆選舉（選舉委員會界別）中，因疏忽而未有按《選舉管理委員會(選舉程序）(立法會)規例》備妥選舉廣告及資料之電子版本，於指定時間上載以供查閱。鄧指是因疏忽或意外地計算錯誤或任何合理因由所致，要求豁免懲罰。

申請人鄧飛，答辯人律政司司長。

入稟狀指，就2021年12月19日立法會換屆選舉（選舉委員會界別），申請人作為候選人，未有按《選舉管理委員會(選舉程序）（立法會)規例》，於指明時間內，備妥有關廣告或資料之電子文本，在總選舉事務主任或獲授權的人所維持的公開平台供查閱。所涉選舉廣告是於12月6日，透過Facebook發布約3分16秒的影片及附有中文訊息。

申請人指未有遵守以上規例，因其疏忽或意外地計算錯誤，又或任何合理因由，而非因不真誠所致，要求法庭豁免申請人受懲罰。

根據有關規例，任何人沒有遵守有關規例，即屬犯罪，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
今日 10:05
【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
今日 10:30
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
【歐洲熱浪】英國高溫料飆升至41度　大部分學校停課或提早放學
今日 10:59
【歐洲熱浪】英國高溫料飆升至41度　大部分學校停課或提早放學
【上車資訊】特快公屋單位今起接受申請　同步推綠置居青富苑蝶翠苑貨尾
今日 11:41
【上車資訊】特快公屋單位今起接受申請　同步推綠置居青富苑蝶翠苑貨尾
【詐騙案】48歲女墮加密貨幣騙局失530萬元　警拘3男子
今日 12:01
【詐騙案】48歲女墮加密貨幣騙局失530萬元　警拘3男子

你可能感興趣

【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
今日 10:05
【晴朗酷熱】酷熱天氣持續市區最高達35度　天文台拆解「熱焫焫」原因
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
今日 10:30
【科技罪案】無綫新聞App推送奇怪訊息事件　警再拘19歲男子
【歐洲熱浪】英國高溫料飆升至41度　大部分學校停課或提早放學
今日 10:59
【歐洲熱浪】英國高溫料飆升至41度　大部分學校停課或提早放學
選舉管理委員會 選舉 律政司 香港 立法會 Facebook 立法會選舉

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
15:03 2022/07/17
【卵巢癌】40歲愛妻肚痛尿頻患卵巢癌末期　醫生親做手術感崩潰：卵巢破爛噴血【附症狀】
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
18:42 2022/07/18
【金像獎2022】家棟細心照顧謝賢獲讚暖男　霆鋒首開腔恭賀四哥：替他開心
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍
21:12 2022/07/18
【交通意外】大老山致命車禍48歲司機疑暈倒撞車亡　同車8歲兒子目擊車禍