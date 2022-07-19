【豁免受罰】未有備妥立法會選舉廣告　立法會議員鄧飛入稟申豁免受罰

▲ 身兼香港教育工作者聯會副主席的選舉委員會界別立法會議員鄧飛。（資料圖片）

身兼香港教育工作者聯會副主席的選舉委員會界別立法會議員鄧飛，日前入稟高等法院指，就2021年12月立法會換屆選舉（選舉委員會界別）中，因疏忽而未有按《選舉管理委員會(選舉程序）(立法會)規例》備妥選舉廣告及資料之電子版本，於指定時間上載以供查閱。鄧指是因疏忽或意外地計算錯誤或任何合理因由所致，要求豁免懲罰。

申請人鄧飛，答辯人律政司司長。

入稟狀指，就2021年12月19日立法會換屆選舉（選舉委員會界別），申請人作為候選人，未有按《選舉管理委員會(選舉程序）（立法會)規例》，於指明時間內，備妥有關廣告或資料之電子文本，在總選舉事務主任或獲授權的人所維持的公開平台供查閱。所涉選舉廣告是於12月6日，透過Facebook發布約3分16秒的影片及附有中文訊息。

申請人指未有遵守以上規例，因其疏忽或意外地計算錯誤，又或任何合理因由，而非因不真誠所致，要求法庭豁免申請人受懲罰。

根據有關規例，任何人沒有遵守有關規例，即屬犯罪，最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

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記者：林育慧