  • 31°C
香港時間 : 2022720日 (週三) 11:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夫婦關係】中年港婦憂被嫌棄想隆胸 丈夫深情勸告：只想健康走下去

親子 11:00 2022/07/20

分享：

分享：

熱門 DSE 香港金曲頒獎典禮 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

美麗的關鍵所在，除了被觀賞的人或物，更需要懂得欣賞的眼睛。

美麗的關鍵所在，除了被觀賞的人或物，更需要懂得欣賞的眼睛。「太太跟我說她想做隆胸手術。雖然步入中年，她的外貌身段保持得不錯，實在沒有必要……」女為悅己者容，如果裝扮的心寬自在，觀看的賞心悅目，本來是雙贏的事，他卻擔心她過了火位。

「當年認識你，你胸部的大小跟現在差不多，我覺得你靚，你吸引我的不是你的胸部。」他嘗試說服她。

「是的，不過那已是9年前的事。」她認為隨着時間過去，觀感會變，要保住吸引力，自己也要繼續變。之前花了不少時間心思保持身段、保養裝扮，在「靚是女人一生的事業」的想法下，怎能停下來？乳房是女性重要性徵，當然也是她關注的部位。

「如果你心目中的美麗和吸引力不能保持，你會擔心甚麼？」我問她。

最新影片推介：

「如果吸引力不再，當然擔心丈夫會否到外面……如果別人看到你的外形樣貌差一點，就會拿來取笑……」她隱約告訴我，如果一旦不能保持良好狀態，就會給別人揶揄唾棄。準確一點說，是當別人看見她前，她早以帶着有色眼鏡批判自己。欠缺懂得欣賞的眼睛，她看到的都是缺失。

其實即使她步入中年，在丈夫眼中，她的外形和身段仍保持得很好，只是當她以憂慮的眼界追求完美，就踏進一個永遠不會勝出的戰場。

「經常憂慮自己被厭棄，在患得患失中生活，甚至要求在自己身體做一個入侵性的手術，你有甚麼感覺？如果身體會說話，它會向你說甚麼？」我問她。

「近十年的感情，難道你認為我仍只是看你的外表身材嗎？我不想你受到不必要的痛，我只想我們可以開心健康的走下去。」丈夫對她真情剖白。她靜了下來，丈夫的手掌放在她手背上，她開始眼泛淚光，我看見愛與關懷開始將焦慮融化。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

原文刊於《經濟日報》，原題為 怕被嫌棄而隆胸？

相關文章

【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
09:00 2022/07/09
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【兩性關係】出軌後欲修補婚姻 港男被太太挑剔指摘：出來行真要還
09:00 2022/07/15
【兩性關係】出軌後欲修補婚姻 港男被太太挑剔指摘：出來行真要還

你可能感興趣

【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
09:00 2022/07/09
【兩性關係】生仔後丈夫性慾愈來愈低　太太滿腹委屈憤怒萌離婚念頭
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【兩性關係】出軌後欲修補婚姻 港男被太太挑剔指摘：出來行真要還
09:00 2022/07/15
【兩性關係】出軌後欲修補婚姻 港男被太太挑剔指摘：出來行真要還
兩性關係 夫妻之道 結婚 懷孕 減肥 壓力 手術

最高瀏覽

【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
13:16 2022/07/19
【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
16:03 2022/07/14
【兩性關係】丈夫性慾減遇上太太狼似虎 性治療師揭男人年過30後之苦
【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險
09:32 2022/07/17
【加工陷阱】麵包和穀物早餐是超加工食品　研究揭日食一份增18%早死風險