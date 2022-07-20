【夫婦關係】中年港婦憂被嫌棄想隆胸 丈夫深情勸告：只想健康走下去

▲ 美麗的關鍵所在，除了被觀賞的人或物，更需要懂得欣賞的眼睛。

美麗的關鍵所在，除了被觀賞的人或物，更需要懂得欣賞的眼睛。「太太跟我說她想做隆胸手術。雖然步入中年，她的外貌身段保持得不錯，實在沒有必要……」女為悅己者容，如果裝扮的心寬自在，觀看的賞心悅目，本來是雙贏的事，他卻擔心她過了火位。

「當年認識你，你胸部的大小跟現在差不多，我覺得你靚，你吸引我的不是你的胸部。」他嘗試說服她。

「是的，不過那已是9年前的事。」她認為隨着時間過去，觀感會變，要保住吸引力，自己也要繼續變。之前花了不少時間心思保持身段、保養裝扮，在「靚是女人一生的事業」的想法下，怎能停下來？乳房是女性重要性徵，當然也是她關注的部位。

「如果你心目中的美麗和吸引力不能保持，你會擔心甚麼？」我問她。

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「如果吸引力不再，當然擔心丈夫會否到外面……如果別人看到你的外形樣貌差一點，就會拿來取笑……」她隱約告訴我，如果一旦不能保持良好狀態，就會給別人揶揄唾棄。準確一點說，是當別人看見她前，她早以帶着有色眼鏡批判自己。欠缺懂得欣賞的眼睛，她看到的都是缺失。

其實即使她步入中年，在丈夫眼中，她的外形和身段仍保持得很好，只是當她以憂慮的眼界追求完美，就踏進一個永遠不會勝出的戰場。

「經常憂慮自己被厭棄，在患得患失中生活，甚至要求在自己身體做一個入侵性的手術，你有甚麼感覺？如果身體會說話，它會向你說甚麼？」我問她。

「近十年的感情，難道你認為我仍只是看你的外表身材嗎？我不想你受到不必要的痛，我只想我們可以開心健康的走下去。」丈夫對她真情剖白。她靜了下來，丈夫的手掌放在她手背上，她開始眼泛淚光，我看見愛與關懷開始將焦慮融化。

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原文刊於《經濟日報》，原題為 怕被嫌棄而隆胸？