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【中秋2022】城景國際主打流心月餅+榴槤月餅　早鳥預購享買四送一優惠【內附連結】

休閒消費 12:36 2022/07/19

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

四款經典口味月餅每盒售價為$198。(圖片由酒店提供)

中秋佳節臨近，城景國際以流心月餅作主打，帶來流心奶黃月餅、流心白蓮蓉月餅、流心芝麻月餅，當中還有榴槤粉絲不能錯過的迷你榴槤月餅，重點是全都本地製造，正好與親朋好友一起歡度佳節。凡於8月31日或以前惠顧任何月餅禮盒，可尊享買四盒送一盒優惠。

近來大受歡迎的流心奶黃月餅，師傅用上法國天然牛油和上等鹹蛋黃製成秘製餡料，牛油餅皮入口夠鬆化，配上順滑如絲的奶黃流心，散發濃郁奶香和惹味的鹹蛋黃，令人回味無窮。而人手搓製柔軟餅皮的流心白蓮蓉月餅，多重烘焗釋出鹹蛋黃的獨有油香，配搭清甜的白蓮蓉，口感柔軟香濃。喜歡香口的可一試流心芝麻月餅，黑芝麻餡料炒得夠香口，一咬開月餅便感受到芝麻的濃郁香氣，甜而不膩。

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至於迷你榴槤月餅，則用上頂級貓山王榴槤作餡料，貓山王果肉口感綿柔，味道香濃甘甜，入口即溶。師傅採用特殊處理方法，令榴槤肉變得更軟滑，咬一口榴槤月餅便將榴槤味帶到口腔及喉嚨，令人一試上癮。

城景國際今年特別推出方形禮盒，設計線條簡潔俐落；盒中載有四件月餅，優雅大氣。中秋月餅禮劵即日起發售，四款經典口味月餅每盒售價為$198，現凡於8月31日前惠顧任何月餅禮盒，均享買四盒再送一盒優惠。訂購月餅禮盒之客人可於8月20日至9月10日，上午10時至晚上9時於城景國際大堂Amazing Bakery領取。

城景國際樂雅軒中菜廳
電話：2783 3286

記者︰劉妙賢

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