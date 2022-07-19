【45日環遊日本】張寶兒事隔兩年半赴日拍旅遊節目　小別老公袁偉豪一個月感不捨　

▲ 張竇兒出發去日本！

藝人張寶兒（Bowie）上周五（7月15日）現身香港機場，出發日本為無綫拍攝全新旅遊節目《45日環遊日本》（暫名）。

出名愛妻號的袁偉豪亦有現身送機，兩人臨別之際拍下即影即有「四格證件相」，大放閃光彈。

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45天時間豪遊日本

節目請來曾走訪130多個國家的「旅遊達人」項明生帶隊，並將與兩位靚女主持分兩Round、用45天時間豪遊日本，全程制霸日本列島4個大島、走遍25個都道府縣，在12,000公里旅程中，更會大歎米芝蓮星級餐廳、入住天價絕景溫泉旅館等，率先體驗疫後日本最新玩意，Bowie正是是次旅程中其中一位靚女主持。

Bowie出發前接受無綫娛樂新聞台訪問，她透露對上一次出埠已是兩年半前：「對上一次都係去日本，依家去日本要提前安排好晒啲行程，返嚟時嘅隔離酒店同埋機位都好難Book！」

▲ 老公送機。

與老公分開不捨

今次亦是Bowie婚後首次與老公分開這麼長時間，她坦言感不捨：「有好多嘢要處理，好似屋企貓咪嘅嘢食、老公啲咖啡豆，同埋要交代好屋企啲嘢擺喺邊。」

提到袁偉豪日前於社交網上載舊照慶祝入行25周年，Bowie笑言：「佢好鍾意Keep舊相，仲會周不時拎出嚟畀我睇，所以都習慣睇佢以前個樣，對佢爆炸頭、長髮Look最印象深刻，唔好整番爆炸頭喇，依家唔興！」

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抵日本即分享靚相

Bowie一行人抵達關西機場後，還吸引到當地多間傳媒包括日本放送協會（NHK）、每日放送（MBS）及讀賣新聞等進行採訪。

另外，Bowie抵達日本後，還趁着拍攝空檔於IG開Live與粉絲互動，帶大家「眼睛去旅行」。她透露到了福井縣的東尋坊參觀，並大晒當地自然靚景：「趁住休息唔使拍嘢，所以嚟咗呢度欣賞自然奇觀，呢度啲岩石好靚！」她又指東尋坊是著名手遊的「捉精靈」熱點。