【明星扮靚】41歲陳茵媺復出騷泳照展實力　靠三招保持少女般身段【多圖】　

陳茵媺於本月「復出」拍劇，與陳豪夫妻檔上陣，而茵媺為以最佳狀態示人，近日努力操肌keep弗。日前，她於IG大晒三點式照，腰部零贅肉，狀態大勇，獲網民大讚比選港姐時更靚！

事實上陳茵媺雖然已經是三子之母，但多年來保持最佳狀態，當中她靠3招凍齡和塑身，總之女人要美麗就不可懶！

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腰間零贅肉

日前陳豪一家五口到半島酒店Staycation，而陳茵媺於IG晒出由老公操刀拍攝的泳衣寫真。

身穿黑白間條三點式的Amiee，腰間零贅肉兼大晒長腿，連宋熙年、高海寧、朱千雪、楊秀惠等女星也留言大讚Amiee Fit爆。網民也紛紛留言大讚：「雖然生了孩子，但是可以保持到身材美麗、」、「最美人妻」和「點似生過3個?」

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保持最佳狀態

為應付稍後開拍的劇集，Amiee跟老公陳豪努力運動Keep弗。

她早前於IG透露，跟教練與進行練習，當中更寫道：「右手上的淤青已經清除了，但我的右手似乎再也抬不起來了。」之後更陳豪一起購買鍛煉用品和健康零食！

41歲的Amiee與陳豪結婚後，誕下三個小朋友，雖然減少幕前演出，但Amiee依然保持最佳狀態，這位三孩之母靠三招瘦身和凍齡。

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1.吃得夠營養

Amiee堅持每餐要吃得有營養，故她喜愛親自下廚。

她曾分享會用天然有機食材，盡量以植物香料代替調味料，Amiee喜以有機香蕉沙律當早餐，連生日蛋糕也會親自操刀炮製，難怪生了小孩仍可保持美好身材。

▲ 陳茵媺食得清淡。（取自instagram）

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2.勤做運動不偷懶

另外，Amiee經常做不同運動，當中包括跳舞、瑜珈、行山、重量訓練等，她更陪兒女齊學跆拳道。

她曾表示即使多忙，每天也會做至少20分鐘運動，可以有助促進新陳代謝，令肌膚保持光澤。同時，透過運動可以放鬆照顧小朋友的情緒。

3.無添加成份護膚品

至於護膚方面，Amiee喜愛用無添加成份的護膚品，可降低對皮膚的傷害，另外面對毛孔粗大，皺紋，她會使用維他命A酸調理肌膚狀況。