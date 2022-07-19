【回歸】《開心速遞》安凌CP演兄弟打交戲獲讚　周嘉洛+吳偉豪深得觀眾心獲TVB力捧

▲ TVB劇《回歸》的家健和家謙由《開心速遞》「安凌CP」周嘉洛與吳偉豪飾演。

TVB劇《回歸》先後以吳偉豪與游嘉欣的「謙彤CP」和周嘉洛與戴祖儀的「健萊CP」來吸引觀眾眼球，不過有不少觀眾將焦點落於周嘉洛與吳偉豪這對《開心速遞》「安凌CP」身上，二人今次於《回歸》飾演兩兄弟區家健和區家謙，剛播出的一場激烈打交戲獲讚很精彩。

由林志華（Lam）監製、張世昌編審的15集連續劇《回歸》現正播放，主要演員有郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、陳嘉慧、游嘉欣、徐榮、白彪及馬貫東等，汪明荃及石修則獲邀特別演出。

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Lam曾大讚「健萊CP」火花四濺，戴祖儀早前受訪時笑指與周嘉洛拍攝《回歸》前其實雙方並不認識：「因為我哋性格都係貪玩同埋好Energetic，所以合作時可以好舒服咁講到自己嘅意見畀大家聽，變咗可以度到好多花臣出嚟。我哋拍每場戲之前都會度位、度對白。」

祖儀大讚嘉洛是細心體貼好對手：「我唔多拍動作戲，呢啲要飛出去、再跌落地下碌都係第一次，嘉洛佢好細心，去到啲壆位會用自己肉身幫我擋。」

祖儀又搞笑指二人嗌交戲的經典對白「低能無聊幼稚小學雞」是真實對白：「因為嘉洛成日都會整蠱大家，有一次我好真心用咗呢句嘢話佢，然後我就諗喺劇入面都可以咁用喎。」

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另外，家健與哥哥家謙（吳偉豪飾）的激烈打交戲亦相當精彩，家謙因為誤喝有酒精咖啡致「酒精不耐症」發作，之前因「造票」事件與家謙鬧翻的家健路過見狀不但未有伸援手，二人更為了爭奪「母親的愛」先口角再動武。

網民稱讚嘉洛與偉豪的演出，並謂：「兩個都交足戲！」、「年青有為！」、「兩兄弟都成熟咗好多！」

吳偉豪與游嘉欣今晚（19日）將有床上戲，吳偉豪更於IG上載性感照向粉絲大派福利。