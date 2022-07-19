【名店削薪潮】卡地亞傳大幅減薪3成　消息：前綫員工底薪被降至1.5萬

▲ 卡地亞傳出減人工消息。

手錶珠寶品牌卡地亞（Cartier）傳出大減3成人工消息。消息指，卡地亞日前召集前綫員工回公司簽署新合約，其內部信件列明員工需接受減薪三成，否則會被解僱。而新合約下，前綫員工底薪被降至約1.5萬元。

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▲ 卡地亞現時主要售賣珠寶、腕表、訂婚及結婚戒指、香水和禮品。(圖片來源:卡地亞官網)

據了解，卡地亞以內部信件通知員工須簽訂新一份僱傭合約。新合約中列明員工必須接受減薪3成，如拒絕的話，將會被終止僱用。若簽下新合約後，前線員工底薪會由約HK$30,000降至HK$15,000 ; 而佣金制度方面，將由「公佣制」改為「私佣制」，預料員工每月佣金最多只有HK$5000。

名店削薪潮

除傳出卡地亞減薪外，不少奢侈品品牌亦曾傳出要求員工自行離職或放4個月無薪假的消息。

CHANEL

於2020年，有本地傳媒報道接獲CHANEL員工投訴，指CHANEL稱在社會運動及疫情影響下需要縮減人手，要求員工自行離職或放4個月無薪假。員工又斥公司企圖逃避按《僱傭條例》支付遣散賠償。而部分員工則更改合約至每周工作20小時。據悉，是次行動約涉及逾百名員工，主要針對前線基層人員，負責交名單的經理層級員工則不受影響。

LVMH

新冠肺炎重擊奢侈品行業，LVMH旗下Fendi亞太區曾擬於2020年於香港辦公室裁減約三分之一人手，涉及約20至30人。據指，採購部及批發部門幾乎全面解散。

消息又引述Fendi發出的解僱信指，會根據香港勞工法例賠償被裁的員工，惟信中未有交代職位以及被裁減的理由。

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責任編緝：王明芳