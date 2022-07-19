【街市AK】劉宋威沉寂一段日子再現身　肉檔威威首度除罩拍廣告

早前「肉檔AK」劉宋威（威威）人氣急升，可是隨後是非不斷，近日亦較之前減少了曝光。不過原來劉宋威早前接拍天然補充品廣告，而且更是他首次「除罩」露面廣告，以真面貌示人。

威威脫下口罩面對鏡頭顯得比較害羞，幸廣告採用實境拍攝手法，重現威威在豬肉檔的日常工作面貌，他在鏡頭前執起大刀，架勢十足地切肉，讓他在鏡頭前「做自己」。

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剃乾淨鬚

廣告中亦幽默地加入了喜愛威威的女士們，除感嘆他帥氣有型的外貌外，更留意到他十分注重腸道健康，以幫助他維持強壯的身體和提升免疫力。



對於是次的廣告拍攝，威威既興奮又激動：「今次能夠參與廣告拍攝實在感到很興奮，特別是當導演和我講解廣告大綱時，得悉拍攝地點是在自己熟悉的豬肉檔，可在拍攝時做回自己的老本行實在開心不過！」



然而，在導演講解廣告大綱後，威威得悉因為要拍攝進食益生菌的鏡頭而要脫下口罩，他坦言感到緊張萬分。

作為第一次在鏡頭前的「除罩」演出，威威笑言太太竟比他更著緊：「老婆常常提醒我剃鬚剃乾淨啲，笑我平常因為戴口罩懶剃鬚。」

▲ 阿威在6月與粉絲舉行見面會慶生。

不慣「除罩」拍片

威威在「除罩」後，初期面對鏡頭比較生硬害羞：「在脫下口罩後，大家不再只看著我的眼睛，更要兼顧笑容。」

他表示剛開始時還是有點不習慣：「而且有點怕醜…腦海中常常想很多：『我這樣笑好嗎？要露齒嗎？不笑的話眼睛要看哪裡？』想太多的話便令效果不太好。幸好導演和工作人員們都對我十分有耐心，導演亦給予很多不同的指導，令我慢慢習慣在鏡頭前的感覺。真的十分感謝他們的耐心和教導。」

注重家人健康



在工作外，威威作為一對兒女的父親，他直言自己是守護全家健康的守門員，十分緊張孩子和家庭的健康。

接拍天然補充品廣告的仔十分識做，表示季節性流感、過敏，或是現在的新型冠狀病毒，他都會想盡辦法為一家人增強免疫力，對抗病菌，其中一件事便是為家人購買營養補充品，笑言：「除日常做運動，亦會為一家人選購益生菌，增強免疫力外亦可促進消化，對大人或小朋友的健康十分有益。」

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